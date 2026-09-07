Erciyes Üniversitesi'nde lisansüstü başarı kutlaması

tören ve katılımcılar:

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen lisansüstü mezuniyet töreni, Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, fakülte dekanları, enstitü müdürleri, akademisyenler ile mezun öğrenciler katıldı.

rektörün mesajı ve üniversitenin vizyonu:

Törende konuşan Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'ni "Anadolu'nun parlayan yıldızı" olarak tanımladı ve üniversitenin ülkeye ve insanlığa hizmet etme amacını vurguladı. Altun, sadece sağlık alanında değil; Mühendislik Fakültesi'nin çevreci çalışmalarında yapay zeka süreçleriyle, Ziraat Fakültesi'nin gıda arz güvenliği alanındaki çalışmalarıyla ve sosyal fakültelerin kendi disiplinlerindeki etkin çalışmalarıyla Erciyes Üniversitesi'nin akademik vizyonunu güçlendirdiğini söyledi.

mezuniyet programı ve kapanış:

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç törende, bu yıl toplam 250 öğrencinin mezun olduğunu belirterek mezunları tebrik etti. Tören kapsamında; Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde eğitimini tamamlayan doktora ve yüksek lisans öğrencilerine diplomaları verildi.

Etkinlik, mezunların diplomalarını almasının ardından keplerin havaya atılmasıyla son buldu. Tören, hem mezunlar hem de aileleri için duygusal anlara sahne olurken, üniversitenin akademik ve uygulamalı çalışmalarının altını çizen mesajlar da öne çıktı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN ENSTİTÜLERDEN MEZUN OLAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ.