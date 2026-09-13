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Reyhanlı'de çabuk müdahale sayesinde mısır anızı yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'sinde çıkan mısır anızı yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü ve soğutuldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:17

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 01:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Reyhanlı'de çabuk müdahale sayesinde mısır anızı yangını kontrol altına alındı

Reyhanlı'de çabuk müdahale sayesinde mısır anızı yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'nde mısır anızının bulunduğu bir tarlada yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.

müdahale ve söndürme çalışması:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

yangın sonrası işlemler:

Söndürülen yangının ardından ekipler, tekrar alevlenmeyi önlemek için bölgede soğutma çalışması yürüttü. Yetkililer, olayla ilgili olarak daha fazla olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaları sürdürdü.

REYHANLI YENİ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN MISIR ANIZI YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

REYHANLI YENİ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN MISIR ANIZI YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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