Reyhanlı'de çabuk müdahale sayesinde mısır anızı yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'nde mısır anızının bulunduğu bir tarlada yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti.

müdahale ve söndürme çalışması:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

yangın sonrası işlemler:

Söndürülen yangının ardından ekipler, tekrar alevlenmeyi önlemek için bölgede soğutma çalışması yürüttü. Yetkililer, olayla ilgili olarak daha fazla olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmaları sürdürdü.

REYHANLI YENİ MAHALLESİ’NDE ÇIKAN MISIR ANIZI YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.