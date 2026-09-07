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Erdemli'de jandarma operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Erdemli'de jandarmanın yürüttüğü operasyonda ev ve eklentilerinde 13 bin 764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdemli'de jandarma operasyonunda 13 bin 764 hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Erdemli'de jandarma operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Ele geçirilen miktar:

Takibe alınan şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alınırken, ev ve evin eklentilerinde yapılan aramalarda 13 bin 764 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlem ve yargılama:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ADRESE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 13 BİN 764...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN BİR ADRESE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 13 BİN 764 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ, YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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