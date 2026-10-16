Erdemli'de kadın çiftçilerin emeği özel programla selamlandı

etkinlikte kadın emeği ön plana çıktı:

Erdemli Belediyesi, ilçedeki kadın üreticileri 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen özel bir programda bir araya getirdi. İlçe tarihinde kadın çiftçilere yönelik ilk kez gerçekleştirilen buluşmada, tarımsal üretimde kadın emeğinin görünür kılınması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması hedefleri vurgulandı. Etkinlikte kadınların tarımsal süreçlerdeki fedakârlıkları, bilgi birikimi ve üretime katkıları öne çıkarıldı.

belediye başkanının mesajı ve üreticiye vurgular:

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Kara, kadın çiftçilerin gece-gündüz yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti. Kara, üreticilerin seralardaki soba nöbetlerinden tarlalardaki yoğun mesaie kadar uzanan çabalarını şu sözlerle dile getirdi: "Sizler sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya, seraya giriyor, dondurucu kış gecelerinde ürün zarar görmesin diye soba nöbeti tutuyorsunuz. Çok önemli ve yüce bir gayret sizinkisi. O ellerinizdeki nasır, bu memleketin bereketi. Erdemli’nin domatesinde, limonunda, cevizinde sizin emeğiniz var. Kadın eli toprağa değerse o toprak bereketlenir. Kadın güçlenirse Erdemli güçlenir, Türkiye güçlenir." Başkan Kara, belediyenin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

yürütülen çalışmaların kapsamı:

Kara, görevde bulunduğu 30 aylık süreçte tarım alanında gerçekleştirilen somut destekleri paylaştı. Buna göre 71 mahalleye toplam 65 bin metre sulama borusu ulaştırıldı; doğal afetten etkilenen üreticilere sera naylonu desteği sağlandı. Yayla ve kırsal mahalle buluşmalarında kadın üreticilere üretim kitleri, budama makasları ve ceviz soyma makineleri teslim edildi. Kırsalda hayvancılıkla uğraşan kadınların enerji ihtiyacını karşılamak üzere güneş paneli destekleri artırılarak sürdürülecek.

altyapı ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar:

Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı amaçlayan projelerin de ayrıntılarını paylaşan Başkan Kara, en dikkat çekici adımlar arasında Plastik Kasa Üretim Tesisi için makine alımının tamamlandığını ve tesisin kısa süre içinde faaliyete geçeceğini duyurdu. Ayrıca belediye tarafından kiralanan 100 dekarlık atıl arazide yetiştirilecek buğday ve nohutun ihtiyaç sahibi ailelere, arpanın ise küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ücretsiz yem olarak dağıtılacağı bildirildi.

Kara, kadınların ortak kullanımına yönelik uygulamalara da değindi: 25 mahalleye muhtarlıklar aracılığıyla salça çekme makinelerinin verileceği, zeytin üreticilerine hibeli zeytin çırpma makinesi ve sıvı gübre desteği sağlanacağı bilgisini paylaştı.

üreticilerin görüşleri ve etkinliğin sonuçu:

Programda söz alan kadın çiftçiler, emeğin görünür kılınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. İncir yetiştiriciliği yapan Deniz Kılınç duygularını şu sözlerle aktardı: "Bugün buraya gelmekten büyük mutluluk duydum. Değerimizin hissedildiğini ve görüldüğünü anladım. Biz kadınlar arka planda daha çok çalışıp emek veriyoruz. Başkanımıza emeklerimize değer verdiği ve bizleri onore ettiği için çok teşekkür ediyoruz."

Etkinlik, üretici kadınlara özel hazırlanan hediye kitlerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Belediye yetkilileri programın önümüzdeki yıllarda geleneksel bir etkinlik haline getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

MERSİN'İN ERDEMLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL BİR PROGRAMDA KADIN ÇİFTÇİLER MİSAFİR EDİLDİ. ERDEMLİ’NİN TOPRAĞINA, LİMONUNA, DOMATESİNİN ÜRETİMİNE YÖN VEREN KADIN EMEĞİNİN ONURLANDIRILDIĞI BULUŞMADA, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA ÜRETİCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ.