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Erdemli'de kaza: tabiat parkına giren araç tel çitlere asılı kaldı

Erdemli'de kontrolden çıkan otomobil D-400 kara yolundan çıkıp tabiat parkının tel çitlerine asılı kaldı; araçtaki iki kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:09

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erdemli'de kaza: tabiat parkına giren araç tel çitlere asılı kaldı

Kaza ayrıntıları:

Mersin’in Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında, ilçe merkezi istikametine giden 38 ZF 460 plakalı otomobili kullanan Y.C., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, tabiat parkının tel çitlerini kırarak askıda kaldı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu bildirildi.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TABİAT PARKINA GİRERKEN ASKIDA KALMASI...

MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TABİAT PARKINA GİRERKEN ASKIDA KALMASI DİKKAT ÇEKTİ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ İSE HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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