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Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Erdemli'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Pakize Aksay'a çarptı; kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Kaza ve olay yeri:

Mersin'in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 31 AUD 767 plakalı tanker ile bir yayanın çarpışması sonucu ağır yaralanma yaşandı. Olay, Erdemli Devlet Hastanesi Kavşağı yakınında gerçekleşti. Yapılan ilk incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışırken tankerin çarptığı Pakize Aksay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri tamamlanmasının ardından Aksay'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde tankerin yolun ortasında kadına çarpma anları yer alıyor. Sürücü M.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin ve savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TANKERİN ÇARPTIĞI YAYA KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TANKERİN ÇARPTIĞI YAYA KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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