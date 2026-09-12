Şehirden kaçarak huzuru arayanların adresi: Acarlar Longozu

Acarlar Longozu'nda sessiz bir kaçamak

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bir nokta haline geldi. 24 kilometrelik alanıyla ve canlı türleriyle dikkat çeken longoz, yenileme çalışmaları sonrasında daha fazla ziyaretçi çekiyor.

restorasyon ve zengin biyolojik çeşitlilik:

Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen bölge, 200’den fazla göçmen kuş türüne, 2 bin 300 civarında bitki çeşidine ile nilüferlere, göl lalelerine ve endemik bitki örtüsüne ev sahipliği yapıyor. Doğal akvaryumu andıran yapısı, alanda fotoğraf çekimi ve doğa gözlemi yapanların ilgisini çekiyor.

ziyaretçi yoğunluğu ve ziyaretçi sözleri:

Acarlar Longozu, bu sezon yoğun ilgi görerek 130 bin kişiyi ağırladı. İşletme sorumlusu Cihan Şükrü Aktaş alanın geçen yıla kıyasla bu sayıda ziyaretçi aldığını belirterek, "Bu sene gayet yüksek, tempolu ve yoğun çalıştık" dedi. Aktaş, uzunluğunda 1 kilometrelik yürüyüş yolu ile hediyelik eşya dükkanı ve restoran bölümünün bulunduğunu ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a gençlere verdiği önem için teşekkür ettiklerini aktardı.

Ziyaretçilerden Asude Kara, mekanı "Çok güzel bir yer burası, sakin. Rahatlamak için yürümeye geliyoruz arkadaşımla. Gayet güzel bir ortam" sözleriyle özetlerken; İstanbul'dan gelen İrem Ceyda Yılmaz ise "Ben çok sevdim, doğayla iç içe, sıcak ve samimi bir ortam. İstanbul’un kalabalığı ve trafiğinden sonra burası ilaç gibi geldi" diyerek bölgenin şehir yaşamından kaçış için uygun olduğunu vurguladı.

Şehrin gürültüsünden kaçan Acarlar Longozu’na koşuyor