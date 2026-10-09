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Erdoğan açılışta muhalefeti hedef aldı: yolsuzluk ve ahlaksızlık vurgusu

Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı açılışında muhalefeti 'boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar' sözleriyle eleştirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan açılışta muhalefeti hedef aldı: yolsuzluk ve ahlaksızlık vurgusu

Erdoğan'ın Çerkezköy-Kapıkule hattı açılışındaki açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreninde yaptığı konuşmada muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Konuşmada, siyasi muhalefetin toplumsal ve ahlaki sorunlarla ilişkilendirildiği ifadeler öne çıktı.

açılışta ne söylendi:

Erdoğan, muhalefete yönelik sözlerini doğrudan ifade ederek, "Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar" dedi. Bu cümle törene katılanların dikkatini çeken vurgu olarak öne çıktı ve konuşmanın tonunu belirledi.

siyasi ton ve iletişim boyutu:

Erdoğan'ın kullandığı dil, muhalefete karşı güçlü bir suçlama ve meşruiyet sorgulaması içeriyor. Bu tür vurgu, kamuoyunda tartışma yaratacak nitelikte olup iktidarın politik söyleminde sıkça tercih edilen sert üslubun devamı olarak değerlendirilebilir.

Konuşma, aynı zamanda açılışı yapılan hattın sembolik önemine de zemin hazırladı; hükümet yetkililerinin altyapı projelerini hem hizmet sunumu hem de siyasi mesaj ile birleştirme eğilimi dikkat çekiyor. Açılış törenindeki bu söylem, ilerleyen dönemde siyasi gündemin şekillenmesinde etkili olabilecek nitelikte yorumlara kapı aralayabilir.

Erdoğan'ın sözleri, törene katılanlar ve siyasi aktörler nezdinde yankı uyandıracak türden ifadeler içerdi; bu vurgu, hem muhalefet hem de kamuoyu tarafından farklı biçimlerde yorumlanmaya açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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