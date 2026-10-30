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Erdoğan ve Bayramov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve sonrası ikili görüşme yaptı

TDT 13. Zirve için Ankara'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de ikili görüşme yaptı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ve Bayramov Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve sonrası ikili görüşme yaptı

Zirvenin gündemi:

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı. Zirve, "Türk Asrı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendi ve Türk dünyası arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ile teşkilatın uluslararası alandaki etkinliğinin artırılması amaçları üzerinde durdu.

Külliye'deki görüşme:

Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi ve ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, zirvenin gündeminde yer alan konular çerçevesinde karşılıklı değerlendirmelere zemin hazırladı; taraflar, TDT kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin ilerletilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) DEVLET BAŞKANLARI 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA'DA BULUNAN AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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