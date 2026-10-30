Kayseri'de iklim sınırını aşan girişim: kapalı alanda safran hasadı yapıldı

safran denemesi ve üretim yöntemi:

Kayseri'de iklim nedeniyle zor kabul edilen safran, genç girişimci Mustafa Demir tarafından kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kentte bir ilk olan uygulamada safran çiçek açtı ve pilot hasat alındı. Demir, bu yıl için yarım kilogramdan fazla safran elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ilk adımlar ve üretim tercihi:

Demir, çalışmaya önce açık arazide topraklı tarımla başladıklarını ve burada da başarılı olduklarını belirtti. İklim risklerini azaltmak amacıyla üretimi kapalı alana taşıdıklarını vurgulayan Demir, girişimcilere en temel tavsiyesinin olumsuz yorumlara kulak asmamak olduğunu söyledi. Pilot uygulamada, kapalı alanda erken çiçeklenme ve tatmin edici verim gözlemlendi.

uzman görüşü ve bölgesel önem:

Ziraat Yüksek Mühendisi Raisa Kalkay, Kayseri gibi iklim şartlarının safran için zorlayıcı olduğunu; bu nedenle kapalı alan üretiminin geniş arazisi olmayan girişimciler için önemli bir alternatif sunduğunu belirtti. Kalkay, başlangıçta iklim nedeniyle tereddüt yaşadıklarını ama sonuçların beklentilerin üzerinde olduğunu, safranın beklenenden erken açmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ayrıca tarımın hem ekonomik hem de manevi katkı sağladığını, üretmenin psikolojik açıdan da olumlu etkileri bulunduğunu sözlerine ekledi.

KAYSERİ'DE İKLİM ŞARTLARI NEDENİYLE YETİŞTİRİLMESİ ZOR OLARAK DEĞERLENDİRİLEN SAFRAN, GENÇ GİRİŞİMCİ MUSTAFA DEMİR'İN ÇALIŞMASIYLA KAPALI ALANDA VE TOPRAKSIZ TARIM YÖNTEMİYLE ÜRETİLDİ.