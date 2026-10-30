Palandöken geçidi'nde kar ulaşımı aksattı, tünel talebi yeniden gündemde

Palandöken Geçidi'nde ulaşım ağırlaştı

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi üzerinden ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı; bazı araçlar yolda kaldı, bazıları ise kayganlaşan zeminde hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.

sürücü hazırlığı ve kış lastiği uygulaması:

Saha gözlemlerine göre birçok sürücü henüz yaz lastikleriyle yola çıkmıştı. Uygulamanın başlangıç tarihi olan 15 Kasım henüz gelmediği için araçlarda zincir de bulunmayan vatandaşlar Palandöken Geçidinde zor anlar yaşadı. Bu durum, kış koşullarında gerekli donanımın önemini bir kez daha gösterdi ve sürücü hazırlığının eksikliğini ortaya koydu.

yetkililerden uyarı ve alternatif talepleri:

Yetkililer, özellikle Tekman-Erzurum güzergahını kullanacak sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı ve hava ile yol şartlarını dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Yetkililer ayrıca acil ihtiyaç halinde yol güvenliğini sağlamak için koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Yaşanan zorluklar, Tekman-Erzurum kara yolunda Palandöken Geçidi'ne alternatif oluşturacak bir tünel ihtiyacını yeniden gündeme taşıdı. Bölge halkı, kış aylarında yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan kesintilerin önlenmesi için kalıcı altyapı çözümleri talep ediyor.

Ulaşımın normale dönmesi için sürücülere yol ve hava koşullarını takip etmeleri, gerekli donanımı (kış lastiği, zincir vb.) bulundurmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları çağrısı yapıldı. Bölgedeki haberleşme ve yol bakım ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ERZURUM’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, PALANDÖKEN GEÇİDİ’NDE ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ. KAR YAĞIŞI NEDENİYLE SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKERKEN, BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI, BAZI ARAÇLAR İSE KAYGANLAŞAN YOLDA HAKİMİYETİ KAYBEDEREK YOLDAN ÇIKTI.