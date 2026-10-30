Ağabeyin paylaşan omuzları: iki kız kardeş için taşıdığı çantalar

şanlıurfa'da ağabeyin örnek davranışı

Şanlıurfa sokaklarında güvenlik kamerasına yansıyan bir kare, kardeş sevgisinin sade ama etkili bir örneğini gösterdi. Görüntülerde, iki kız kardeşiyle birlikte yürüyen ağabeyin onların okul çantalarını omzunda taşıdığı ve çocuklara eşlik ettiği görülüyor. Anlar, izleyenlerde hem sıcak bir duygu hem de takdir uyandırdı.

görüntüde gözlenen anlar:

Kamera kaydında ağabeyin iki çantayı aynı anda taşıyarak kardeşlerine yardım etmesi ve sakin adımlarla okula doğru ilerlemeleri yer alıyor. Hareketlerde zorluk ya da acele bulunmuyor; aksine, ağabeyin koruyucu ve özverili tutumu ön plana çıkıyor. Bu tür günlük davranışlar, izleyenler için küçük ama anlamlı bir örnek teşkil ediyor.

vatandaşların tepkisi:

Görüntüleri izleyenler duygulandıklarını ve takdir ettiklerini belirtiyor. Ahmet Karataş, "Görüntüler bizi mutlu etti. Bu güzel davranışı kardeşlerimize de aşılamak isteriz. Bu sevgiyi çocuklarına aşılayan anne, babaya da ayrıca teşekkür ederiz" diyerek ebeveynlere vurgu yaptı. Serap Küçükşahin ise, "Görüntüleri izledikten sonra gerçekten ben de duygulandım. Keşke büyükler küçüklerini hep bu şekilde korumayı öğrense" şeklinde konuştu.

Kaydedilen bu kısa ama etkileyici an, gündelik yaşamda sorumluluk ve sevginin nasıl somutlaştığını gösteriyor; birçok izleyici için küçük bir hatırlatma işlevi görüyor.

ŞANLIURFA'DA İKİ KIZ KARDEŞİYLE BİRLİKTE OKULA GİDEN BİR AĞABEYİN SERGİLEDİĞİ DAVRANIŞ, GÖRENLERİN TAKDİRİNİ TOPLADI.