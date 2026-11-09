Erdoğan ile Tim Cook buluşması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti

görüşme hakkında:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Resmi ziyaret kapsamında gerçekleşen kabulün ayrıntılarına ilişkin taraflardan yapılmış ayrıntılı bir açıklama henüz bulunmuyor. Kabul, Cook’un Türkiye programının bir parçası olarak kayda geçti.

buluşmanın önemi:

Üst düzey düzeydeki bu tür görüşmeler, resmi ilişkilerin sürdürülmesi ve iki taraf arasındaki iletişimin canlı tutulması açısından önem taşıyor. İlerleyen saatlerde yetkili kaynaklardan gelecek açıklamalar, buluşmanın içerik ve sonuçlarına ilişkin netlik sağlayacaktır.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, APPLE YÖNETİM KURULU BAŞKANI TİM COOK’U KABUL ETTİ.