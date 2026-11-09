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Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

BM üçlü görüşmesinde Tufan Erhürman ile Nikos Hristodulidis, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişlerinin eş zamanlı açılmasında anlaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

üçlü görüşme ve ulaşım adımı:

Birleşmiş Milletler temsilcisi Kasım Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis arasında önemli bir uzlaşı sağlandığını bildirdi. Sıddık, liderlerin güven artırıcı önlemler ile müzakere yöntemi ve esas konularında görüşmelerini sürdürdüğünü ve bir dizi ortak karar üzerinde mutabakata vardıklarını aktardı.

geçiş noktaları düzenlemesi:

Açıklamaya göre, taraflar Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı olarak açılması konusunda anlaştı. BM sözcüsü, hangi tarihte açılacaklarına ilişkin henüz karar verilmediğini ve bu konunun daha sonra netleşeceğini belirtti. Ayrıca liderlerin sadece bu iki güzergâhı değil, diğer potansiyel geçiş noktalarının açılmasını da gündeme aldıkları, ancak bazı başlıkların henüz sonuçlandırılmadığı kaydedildi.

kültürel miras ve çevre işbirlikleri:

Görüşmede kültürel miras ve çevre alanlarında da adımlar planlandı. Sıddık, iki liderin Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla arşiv materyallerinin paylaşılmasına ilişkin uzlaşı sağladığını bildirdi. Bunun yanında Çevre Teknik Komitesi tarafından uygulanacak çevre projelerinin ilerletilmesi konusunda mutabakat sağlandığı ifade edildi. Liderler, daha önce yürütülen "Imagine (Hayal Et) Projesi"nin Eğitim Teknik Komitesi himayesinde ve komitenin belirleyeceği esaslar doğrultusunda yeniden başlatılmasına karar verdi.

Kültürel miras çerçevesinde, mevcut faaliyetlerin yanı sıra belirli Maruni kiliseleri ve bir Ermeni manastırının restorasyon çalışmalarının da yürütüleceği bildirildi. Bu çalışmaların, yerel teknik komiteler ve tarafların koordinasyonuyla ilerlemesi öngörülüyor.

kriz yönetimi ve sonraki adımlar:

BM sözcüsü Kasım Sıddık, liderlerin Kriz Yönetimi Teknik Komitesi'ne acil durumlara hızlı müdahale sağlayacak bir mekanizma oluşturulması talimatı vereceklerini açıkladı. Ayrıca müzakere yöntemi ve esas konularındaki görüşmelerin süreceği ve henüz sonuçlandırılmamış başlıklara ilişkin temasların önümüzdeki dönemde devam edeceği bildirildi.

Sıddık, BM Genel Sekreteri’nin katılımıyla gelecek haftalarda yeni bir üçlü görüşme gerçekleştirileceğini duyurarak, tarafların bu toplantıda da güven artırıcı önlemler ve çözüm sürecine ilişkin başlıklar üzerindeki temaslarını sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Kasım Sıddık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Kasım Sıddık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Liderler, yeni geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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