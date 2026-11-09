Mersin meclisi yağış hasarına karşı kurumlar arası çözüm vurgusu yaptı

kasım oturumu ve gündem yoğunluğu:

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 92 gündem maddesi ele alındı; bunların 10 adedi komisyonlara, 81 adedi birimlerden gelen teklifler ve 1 adet gündem rışı olmak üzere oylanarak karara bağlandı.

Mecliste ayrıca 13 ilçenin 2027 Mali Yılı bütçesi ile ilgili maddeler de görüşüldü ve söz konusu bütçe maddeleri oybirliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

açıklamalar ve 10 kasım vurgusu:

Genç konuşmasına 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çerçevesinde başladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ile silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle andıklarını belirtti. Konuşmasında, Atatürk’ün cumhuriyete, demokrasiye ve halkın iradesine olan inancının geleceğe taşınmasının sorumluluğunu vurguladı.

Genç ayrıca, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivaline değinerek festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini, 6 ülkeden gelen 171 yabancı katılımcı ve çok sayıda yerli ziyaretçi ile Tarsus’un kültürünü, tarihini ve gastronomisini uluslararası platformda tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti. Festivalin kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

aşırı yağışlar ve kurumsal koordinasyon:

Mecliste, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından etkili olan yağışların ortaya çıkardığı su baskınları konu edildi. Genç, yağışlardan özellikle Gülnar, Silifke, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerinin etkilendiğini bildirerek, mevsim normallerinin dışına çıkan kısa süreli yoğun yağışlarda metrekareye 100 veya 150 kilogramın üzerinde yağış düşebildiğini hatırlattı.

Yaşanan sorunlara ilişkin olarak Genç, Valilik ile yapılan toplantıdan ve kurumlar arası istişarelerden söz ederek, kimin hangi görevleri üstleneceğinin belirleneceğini ve sorunların hep birlikte çözüleceğini kaydetti. Bu bölümün ardından MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir meclis üyelerini konu hakkında bilgilendirdi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi. Belediye meclisi kararları ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, özellikle yağış kaynaklı risklerin azaltılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN VEKİLİ GENÇ, "AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ" DEDİ.