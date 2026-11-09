Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

Erdoğan kaymakamlığa adanmışlık vurguladı: mesai kavramı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde kaymakamların görevlerinin mesaiyle ölçülemeyeceğini belirtti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan kaymakamlığa adanmışlık vurguladı: mesai kavramı yok

Erdoğan'ın kaymakamlara mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada, kaymakamların görev anlayışına ilişkin önemli bir vurgu yaptı. Erdoğan, "Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz" sözleriyle, yerel idarenin sorumluluklarının zamanla sınırlanamayacağını ifade etti.

görev anlayışı ve sorumluluklar:

Erdoğan'ın sözleri, kaymakamlık makamının sadece normal çalışma saatleriyle sınırlı bir idari pozisyon olmadığını, aksine sürekli hizmet ve vatandaşla sürekli ilişki gerektiren bir görev olduğunu ima ediyor. Bu yaklaşım, kaymakamlık mesleğinin kamu hizmeti odaklı niteliğini ve beklenen adanmışlığı ön plana çıkarıyor.

kamu yönetimine gönderdiği sembolik mesaj:

Konuşma, yeni dönemde kaymakamlardan beklenen tutum hakkında da bir çerçeve sundu. Erdoğan'ın ifadesi; idarî kültürde sorumluluk bilinci, halkla temas ve kriz anlarında hızlı müdahale beklentisini sembolik olarak pekiştiriyor. Bu tür söylemler, atanacak yöneticilere yönelik norm ve davranış standartlarını anlamlandırma açısından belirleyici olabiliyor.

111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yapılan açıklamalar, kaymakamlık mesleğinin kamu hizmetindeki rolünü yeniden vurguladı ve üst düzey yönetimden gelen beklentileri gözler önüne serdi. Erdoğan'ın bu sözleri, hem yeni atanan yöneticilere hem de yerel yönetim pratiğine yönelik bir hatırlatma niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişler...
images

Bakan Gürlek'in sunumu komisyon tartışmasını tetikledi
images

Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde Ersoy'dan sahip çıkma ve yarınlara aktarma vurg...
images

Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yaşatma sorumluluğumuz sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor