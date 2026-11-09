Erdoğan kaymakamlığa adanmışlık vurguladı: mesai kavramı yok

Erdoğan'ın kaymakamlara mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yaptığı konuşmada, kaymakamların görev anlayışına ilişkin önemli bir vurgu yaptı. Erdoğan, "Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz" sözleriyle, yerel idarenin sorumluluklarının zamanla sınırlanamayacağını ifade etti.

görev anlayışı ve sorumluluklar:

Erdoğan'ın sözleri, kaymakamlık makamının sadece normal çalışma saatleriyle sınırlı bir idari pozisyon olmadığını, aksine sürekli hizmet ve vatandaşla sürekli ilişki gerektiren bir görev olduğunu ima ediyor. Bu yaklaşım, kaymakamlık mesleğinin kamu hizmeti odaklı niteliğini ve beklenen adanmışlığı ön plana çıkarıyor.

kamu yönetimine gönderdiği sembolik mesaj:

Konuşma, yeni dönemde kaymakamlardan beklenen tutum hakkında da bir çerçeve sundu. Erdoğan'ın ifadesi; idarî kültürde sorumluluk bilinci, halkla temas ve kriz anlarında hızlı müdahale beklentisini sembolik olarak pekiştiriyor. Bu tür söylemler, atanacak yöneticilere yönelik norm ve davranış standartlarını anlamlandırma açısından belirleyici olabiliyor.

111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yapılan açıklamalar, kaymakamlık mesleğinin kamu hizmetindeki rolünü yeniden vurguladı ve üst düzey yönetimden gelen beklentileri gözler önüne serdi. Erdoğan'ın bu sözleri, hem yeni atanan yöneticilere hem de yerel yönetim pratiğine yönelik bir hatırlatma niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz"