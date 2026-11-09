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Kilis'te il başkanlığına yeni dönem: Mustafa Tohumcu görevi devraldı

AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nda atama sonrası Mustafa Tohumcu görevi devraldı; törende Mehmet Ali Özçil'e teşekkür edildi ve teşkilat dayanışması vurgulandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Kilis'te il başkanlığına yeni dönem: Mustafa Tohumcu görevi devraldı

Kilis'te il başkanlığına yeni dönem: Mustafa Tohumcu görevi devraldı

AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı onayıyla atanan Mustafa Tohumcu il başkanlığı görevini vekâleten yürüten Mehmet Ali Özçil'den teslim aldı. Törende parti heyeti ve partililer hazır bulundu.

tören ve yapılan konuşmalar:

Tören sırasında konuşan Mehmet Ali Özçil, görevin tebliğ edilmesinin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir edildiğini belirterek, "Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle Mustafa Tohumcu başkanımıza il başkanlığı tebliğ edildi. Biz de şimdi görevi kendisine teslim ediyoruz. Kendisine yeni görevinde hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu bir teşkilat yarışı. Teşkilat yarışında önemli olan kimin koştuğu değil, partimizin bayrağını her zaman daha yükseklerde ve Cumhurbaşkanımızın adına yakışır şekilde taşımaktır. Biz bugün il başkan vekilliği, yarın mahalle başkanlığı, gerekirse partinin her türlü işini yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle göreve gelen il başkanımızın da her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Özçil, partideki görevin sürekliliğine dikkat çekerek, yeni yönetime destek verme kararlılıklarını yineledi ve teşkilat anlayışının önceliğine vurgu yaptı.

yeni başkanın ilk mesajı:

Mustafa Tohumcu görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar, bu süreçte partimizin il başkan vekilliğini yapan Mehmet Ali Özçil’e teşekkür ediyorum. Partimizi bugünlere kadar getirdi. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle il başkanlığı konusunda karar verildikten sonra sağ olsun desteğini gösterdi. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tohumcu ayrıca benden önceki bütün il başkanlarına teşekkürlerini iletti ve özellikle son il başkanı Serhan Diyarbakırlı'ya sunduğu hizmetler için şükranlarını sundu.

Devir teslim töreni, partililer arasındaki dayanışma ve yeni dönemde birlikte çalışma mesajlarıyla sona erdi; hem önceki vekile teşekkür edilmesi hem de yeni başkana başarı dilekleri öne çıktı.

KİLİS AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AK PARTİ KİLİS İL BAŞKAN...

KİLİS AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AK PARTİ KİLİS İL BAŞKAN VEKİLİ MEHMET ALİ ÖZÇİL(SOLDA), GÖREVİ DEVRALAN AK PARTİ KİLİS İL BAŞKANI MUSTAFA TOHUMCU(SAĞDA)

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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