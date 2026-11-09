Kaymakamlık devleti vatandaşla buluşturan vicdani sorumluluktur

111’inci dönem kaymakamlar kurası töreni

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da düzenlenen 111’inci Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde yeni kaymakam adaylarına hitap etti. Çiftçi, kaymakamlığın devlet geleneğinin taşıyıcı unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak bu görevin halkla doğrudan temas eden, hem hukuki hem vicdani sorumluluklar içerdiğini ifade etti.

Kaymakamlığın temel ilkeleri:

Bakan Çiftçi, görevin özünde adaleti gözetmek, emaneti korumak ve millete hizmet etmek bulunduğunu belirtti. Konuşmasında, "Kaymakamlık binlerce yıllık kadim devlet geleneğimizin ağır bir mesuliyet yüklediği, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir" sözlerine yer verdi ve genç meslektaşlarından bilgi, liyakat, çalışkanlık ve vicdanı rehber edinmelerini istedi.

Çiftçi, kaymakamların devletin hem gücünü hem de merhametini temsil edeceklerini söyleyerek vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için çalışılacağını kaydetti. Yetkinin kullanımı sırasında alınan kararların bir kişinin hayatına dokunabileceğine dikkat çekti ve attıkları imzaların, söyledikleri sözlerin vatandaşta güven yaratması gerektiğini vurguladı.

Halka yakın yönetim vurgusu:

Çiftçi, yöneticilerin kapılarını ve gönüllerini halka açık tutması gerektiğini belirtti. Özellikle "Derdini anlatmakta zorlanan insanlarımıza mutlaka zaman ayırın" uyarısı ile kaymakamlardan ilçeleri sadece raporlar aracılığıyla değil, köy ve mahalleleri gezip vatandaşları yerinde dinleyerek tanımalarını istedi.

Bakan, bir başvurunun dikkatle dinlenmesi, işlerin zamanında görülmesi ve haksızlıkların giderilmesinin devlete duyulan güveni güçlendirdiğini söyledi. Samimiyet ile ciddiyet, tevazu ile sorumluluk dengesinin korunmasının önemine işaret etti ve görünme arzusunun hizmet gayretinin önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Çiftçi, yeni kaymakamlara yönelik temennilerini paylaştı: nihai gayenin halkın duasını almak ve Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunu, görevi devrederken geride çözüme kavuşturulmuş meseleler ve hayırlı anılan bir isim bırakılmasının en büyük bahtiyarlık olduğunu söyledi. Ayrıca genç meslektaşların görev yerlerinde adaletle hizmet etmelerini, milletin duasına mazhar olmalarını diledi.

Bakan Çiftçi: "Kaymakamlık, insan hayatına doğrudan dokunan müstesna bir görevdir"