Gönüller şiirle ve semahla buluştu: Salihli'de yoğun katılımlı kültür gecesi

Salihli gönül buluşmaları salona sığmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Salihli Gönül Buluşmaları Edebiyat Söyleşisi ve Tasavvuf Müziği Konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla Salihli Şehit Ramiz Turan Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik yaklaşık iki saat sürdü ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konuşmalar ve vurgular:

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan, "Bu akşam burada yalnızca bir program değil; kelamın hikmetinde, musikinin nağmelerinde ve tasavvufun derinliğinde gönüllerimizi buluşturmak için bir aradayız" dedi. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez ile AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener de katılımcılara selamlarını iletti. Programın son konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejatcan Uygun ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan ve kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Bu tür sosyal etkinliklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Edebiyat, müzik ve gösteriler:

Konuşmaların ardından Dr. Ömer Demirbağ edebiyat ve şiir üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi; katılımcılar söyleşiyi dikkatle izledi. Tasavvuf müziği eserlerini seslendiren Hafız Ömer Faruk Altunağa gecenin müzikal bölümüne renk kattı. Etkinlik kapsamında sahnelenen semah gösterisi de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda tribünlerin tamamen dolması ve salonda yer kalmayınca bazı vatandaşların yere serilen örtülerin üzerine oturarak programı takip etmesi, gecenin yerel halk tarafından benimsendiğinin somut göstergesi oldu. Organizatörler, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin süreceğini belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN "SALİHLİ GÖNÜL BULUŞMALARI EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ VE TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ", VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TRİBÜNLERİN TAMAMEN DOLDUĞU ETKİNLİKTE, SALONDA YER BULAMAYAN VATANDAŞLAR YERE SERİLEN ÖRTÜLERİN ÜZERİNE OTURARAK PROGRAMI TAKİP ETTİ.