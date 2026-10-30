Dolar 49,9461 +0,07%
Euro 55,9913 +0,38%
Bist 10.939,33 -2,03%
Altın Gram 6.426,11 -0,73%
EUR/USD 1,1206 +0,22%
Brent Petrol 112,89 +1,89%
--°

Gönüller şiirle ve semahla buluştu: Salihli'de yoğun katılımlı kültür gecesi

Salihli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği Salihli Gönül Buluşmaları'nda edebiyat söyleşisi, tasavvuf müziği ve semah gösterisi büyük ilgi gördü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gönüller şiirle ve semahla buluştu: Salihli'de yoğun katılımlı kültür gecesi

Salihli gönül buluşmaları salona sığmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Salihli Gönül Buluşmaları Edebiyat Söyleşisi ve Tasavvuf Müziği Konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla Salihli Şehit Ramiz Turan Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik yaklaşık iki saat sürdü ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konuşmalar ve vurgular:

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan, "Bu akşam burada yalnızca bir program değil; kelamın hikmetinde, musikinin nağmelerinde ve tasavvufun derinliğinde gönüllerimizi buluşturmak için bir aradayız" dedi. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Yenilmez ile AK Parti Manisa İl Başkanvekili Emre Şener de katılımcılara selamlarını iletti. Programın son konuşmasını yapan AK Parti Salihli İlçe Başkanı Nejatcan Uygun ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Onur İlhan ve kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Bu tür sosyal etkinliklerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Edebiyat, müzik ve gösteriler:

Konuşmaların ardından Dr. Ömer Demirbağ edebiyat ve şiir üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi; katılımcılar söyleşiyi dikkatle izledi. Tasavvuf müziği eserlerini seslendiren Hafız Ömer Faruk Altunağa gecenin müzikal bölümüne renk kattı. Etkinlik kapsamında sahnelenen semah gösterisi de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Programda tribünlerin tamamen dolması ve salonda yer kalmayınca bazı vatandaşların yere serilen örtülerin üzerine oturarak programı takip etmesi, gecenin yerel halk tarafından benimsendiğinin somut göstergesi oldu. Organizatörler, benzer sosyal ve kültürel etkinliklerin süreceğini belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;SALİHLİ GÖNÜL...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN "SALİHLİ GÖNÜL BULUŞMALARI EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ VE TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ", VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TRİBÜNLERİN TAMAMEN DOLDUĞU ETKİNLİKTE, SALONDA YER BULAMAYAN VATANDAŞLAR YERE SERİLEN ÖRTÜLERİN ÜZERİNE OTURARAK PROGRAMI TAKİP ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu
images

Saygılı, Bayraklı'daki depremzede ailelerin yeni konutlarını ziyaret etti
images

Sendikalar demokrasi ve altyapı yatırımlarının merkezinde
images

Mirziyoyev'ten Türk devletleri için seyahat, ticaret ve lojistikte çok taraflı a...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece Kızıltepe'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Bayraklı'da yeni yuvada anma: Saygılı depremzede ailelerle buluştu

Uludere'ye yeni deprem gözlem istasyonu: bölgesel takip güçlendiriliyor

Tepebaşı geçidinde yağış zinciri: üç araç birbirine girdi, can kaybı yok

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek