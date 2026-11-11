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Erdoğan'dan çağrı: Gazze'de çadır hayatı ve konteyner engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin çamurlu çadırlarda yaşamak zorunda bırakıldığını, çadır ve konteyner yardımlarına izin verilmediğini ifade etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan çağrı: Gazze'de çadır hayatı ve konteyner engeli

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin içinde bulundukları koşullara tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze’de oradaki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlara yaşamaya mahkum edildiler" ifadelerini kullandı.

insani durum vurgusu:

Erdoğan konuşmasında durumu sorgulayarak, "Bunlar insan değil mi? Bu insanlara bir çadır dahi layık görülmüyor mu?" diye sordu ve Gazze'deki yaşam koşullarına dikkat çekti.

yardım erişimi ve konteyner talebi:

Cumhurbaşkanı ayrıca yardım ulaştırma girişimlerine ilişkin, "Konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor" sözleriyle dışarıdan sağlanmak istenen desteğe izin verilmediğini dile getirdi.

Erdoğan'ın açıklaması, Gazze'deki çadır yaşamının zorluklarını ve dışarıdan yapılmak istenen yardım girişimlerinin karşılaştığı engelleri öne çıkardı.

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Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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