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Özgür Özel Yeni Parti'nin PM ve YDK listesini delegelere sundu

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in 160 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik YDK listesi delegelerin onayına sunuldu; seçim süreci başladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Caner Şahin

Özgür Özel Yeni Parti'nin PM ve YDK listesini delegelere sundu

Kurultayın ikinci günü:

Yeni Parti’nin 1. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel tarafından hazırlanan yönetim listeleri, kurultayın ikinci gününde delegelerin onayına sunuldu. Sunulan listeler arasında 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yer alıyor ve seçim süreci başladı.

Kurultayın ilk gününde Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçilmiş; çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi kabul edilmişti. İkinci günkü oturumda ise PM ve YDK için asıl ve yedek üyelerin belirleneceği oylamalar yapılacak.

Seçim yöntemi ve delege sayısı:

Kurultaya kayıtlı 1.202 delege, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde PM ve YDK’nin asıl ve yedek üyelerini seçecek. Blok liste uygulamasının ardından oluşan 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi delegelerin onayına sunulacak; onay sürecinin tamamlanmasının ardından kurultay kapanışı ve teşekkür konuşmaları planlanıyor.

PM yapısında değişiklik ve gerekçe:

Yeni Parti Kurucular Kurulu daha önce 80 olarak belirlenen PM üye sayısını önce 150ye çıkarmış; ardından kurucular kurulunun verdiği yetki çerçevesinde genel başkan tarafından PM üye sayısı 10 kişi daha artırılarak 160a yükseltilmişti. Parti yetkilileri artışın, politika geliştirme grubuna yönelik yoğun talep nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

Planlamaya göre PM bünyesinde üç ana grup oluşturulacak: 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 40 kişilik politika geliştirme grubu. Bu dağılım, parti içi görev ve sorumlulukların daha net tarif edilmesine hizmet etmesi amaçlanıyor.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından kurultayın resmi kapanışıyla birlikte Genel Başkan Özgür Özel’in delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor ve onaylanan listeler parti içi yetki dağılımının temelini oluşturacak.

KURULTAYA KAYITLI BİN 202 DELEGE, BLOK LİSTE USULÜYLE YAPILACAK SEÇİMLERDE PM VE YDK&#039;NİN ASIL VE...

KURULTAYA KAYITLI BİN 202 DELEGE, BLOK LİSTE USULÜYLE YAPILACAK SEÇİMLERDE PM VE YDK'NİN ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİ BELİRLEYECEK

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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