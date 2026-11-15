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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 43. yılında Lefkoşa'da askerî törenle buluştu

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi törende Türkiye ve KKTC'den üst düzey yetkililer hazır bulundu; kutlama mehter konseri ve askeri geçitle sona erdi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 43. yılında Lefkoşa'da askerî törenle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 43. kuruluş yıldönümü resmi törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıldönümü, başkent Lefkoşa'da düzenlenen resmi törenle anıldı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleşen törene hem Türkiye'den hem de KKTC'den üst düzey devlet ve askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, gün boyunca gerçekleştirilen resmi etkinliklerin ardından askeri geçit töreniyle son buldu.

Program akışı ve tören töreninde öne çıkanlar

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı. Alanı dolduran vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı mesajlarını ileten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, tören sırasında yaptığı konuşmada katılımcılara hitap etti. Mesajların okunmasının ardından, Lefke ve Erenköy'den getirilen bayraklar tören protokolü tarafından Erhürman'a takdim edildi.

Tören programında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması yer aldı. Günün anma ve kutlama bölümünde Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Mehteran Birliği bir konser verdi; etkinlik, sahaya çıkan askeri birliklerin düzenli geçişiyle tamamlandı.

Katılımcılar ve resmi heyet

Törene Türkiye'den geniş bir askeri komuta kademesi katıldı. Aralarında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yer aldı.

KKTC cephesinden törene katılan isimler arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri yer aldı.

Ayrıca ana muhalefet partisi temsilcileri, muharip dernekler, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş törene katılarak kutlama etkinliklerine destek verdi. Resmi program, mehter konseri ve düzenli askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#039;nin (KKTC) kuruluşunun 43&#039;üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa&#039;daki...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törene, Türkiye ve KKTC'den üst düzey devlet ve askeri yetkililer katılırken, kutlamalar askeri geçit töreniyle sona erdi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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