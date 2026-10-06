Erdoğan'dan Fırat'ın öbür yakasındaki çocuklara unutulmayacak sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

konuşmanın ana mesajı:

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada sınır ötesi hassasiyetlere değinerek "Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız" ifadesini kullandı. Bu vurgu, konuşmanın merkezinde yer alırken tören katılımcıları ve dinleyicilere yönelik güçlü bir taahhüt niteliği taşıdı.

eğitim ve toplumsal sorumluluk:

Törende ayrıca 2026-2027 akademik yılının öncelikleri ve eğitime verilen önem vurgulandı. Erdoğan'ın sözleri, sınır ötesindeki çocuklara gösterilen duyarlılığın sürdürüleceğini ve eğitimin toplumsal sorumlulukla iç içe ele alınacağını işaret etti.

Beştepe'deki açılış, akademik yıl başlangıcına sembolik bir çerçeve kazandırırken, konuşmada tekrarlanan bu mesajlar hem yerel hem de bölgesel düzeyde dikkat çekti ve törenin ana temasını oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağız"