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Karaman'da kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda minibüs ve otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü yaralandı ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayı:

Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta, M.G. (47) idaresindeki 70 BG 542 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 E 2485 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başladı:

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN&#039;DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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