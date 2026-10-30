Karaman'da kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza detayı:
Karaman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta, M.G. (47) idaresindeki 70 BG 542 plakalı Volkswagen marka otomobil ile H.A. yönetimindeki 70 E 2485 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Olay yerinde müdahale:
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma başladı:
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
KARAMAN'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
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