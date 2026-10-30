Karaman'da kavşakta minibüs ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda minibüs ve otomobil çarpıştı; otomobil sürücüsü yaralandı ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.