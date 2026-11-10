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Ereğli'de Atatürk için saygı durağı: 88. ölüm yıl dönümü töreni

Ereğli’de Atatürk, vefatının 88'inci yılında anıldı; anıt önünde çelenk sunumu yapıldı, saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu ve meşaleler yakıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ereğli'de Atatürk için saygı durağı: 88. ölüm yıl dönümü töreni

Ereğli'de anma töreni:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Anma programı Karadeniz Ereğli Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi ve resmi tören çelenk sunma ile başladı.

törenin akışı:

Program, kaymakamlık, Karadeniz Bölge Komutanlığı ve belediye çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Karadeniz Bölge Komutanlığı askerleri tarafından göndere çekilen üç Türk bayrağı, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarıya indirildi. Tören boyunca Atatürk Anıtı çevresinde meşaleler yakıldı; törende kentteki günlük yaşam adeta durdu.

katılımcılar ve kapanış:

Törene Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutan Vekili Deniz Albay Ali Eker, Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okulların flamalarıyla katılım sağladığı program, resmi törenin sona ermesiyle tamamlandı.

10 KASIM EREĞLİ TÖRENLER

10 KASIM EREĞLİ TÖRENLER

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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