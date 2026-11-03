Ereğli'de dronlarla park ihlallerine anında müdahale

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama Devrim Bulvarı istikametinde yapıldı ve trafik akışını olumsuz etkileyen davranışlar yakından takip edildi.

Denetimin odağı:

Kontrollerde öncelik, yolu tıkayan ve akışı bozan araçlara verildi. Özellikle çift sıra park yapan araçlar tespit edilip sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Alınan önlemler ve amaç:

Dron destekli gözlem ile ekiplerin sahadaki tespitleri eş zamanlı değerlendirildi. Yetkililer, uygulamanın amacının trafik akışını sağlıklı sürdürmek, hatalı parkı engellemek ve trafik güvenliğini artırmak olduğunu bildirdi.

Denetimlerin sürdürülebilirliği:

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer uygulamaların ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlara da kurallara uyma ve trafik düzenine katkı sağlama çağrısı yapıldı.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN DRON HAVA DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.