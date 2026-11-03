sanık pişmanlığını yineledi, aile oğlunun tutuklanmasını istedi

duruşmada sözler ve talepler:

Kayserili iş adamı Mustafa Yerli’nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanık E.T. bir kez daha Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri karşısına çıktı. Duruşmada öne çıkan beyanlar, hem savcılığın mütalaası hem de Yerli ailesinin avukatlarının tutuklama talepleri etrafında yoğunlaştı.

savcılık iddiaları ve aile talepleri:

Savcılık, sanık E.T. hakkında iddianame doğrultusunda kasten öldürme ve 2 kez öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Yerli ailesinin avukatları ise sanığın oğlu olan E.T. hakkında da yardım etme suçundan yargılandığını belirterek, oğlunun tutuklu yargılanmasını istedi. Aile avukatları, oğlunun olaya doğrudan iştirak ettiğini ve suça ilişkin fikir verdiğini iddia etti; savunmada "Oğlu ‘silahı ya babam alır ya da ben alırım’ demiştir. Silahın kullanım şeklini de tanımlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Yerli ailesinin avukatı ve aynı zamanda MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, olay yerindeki kameraların bozuk veya çalındığı yönündeki iddialara işaret ederek, "Gizlenmek istenen bir durum var" değerlendirmesinde bulundu ve baba ile oğlun olay mahallinde birlikte olduklarının tespit edildiğini belirterek tutuklama talebini yineledi.

savunma ve mahkeme sürecine dair savunmalar:

Sanığın oğlu E.T., kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini ve ilk savunmasından bu yana ekleyeceği veya çıkaracağı bir husus olmadığını söyledi. Sanık E.T. ise duruşmada yaptığı açıklamada "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

E.T.'nin avukatı, müvekkilinin soruşturma aşamasında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını, iddianamede öldürmeye teşebbüs suçlaması olmasına rağmen davalara geldiğini ve üzerinde yurt dışı çıkış yasağı bulunmadığını belirterek, kaçma şüphesinin bulunmadığını savundu. Avukat, tutuklama taleplerinin "kan davasına dönüştürülmek istenen olayın yansıması" olduğunu öne sürdü.

Duruşmada savcılık mütalaasına ilişkin sanığın yorumu kısa tutuldu; E.T. "Takdir mahkemenin" dedi. Mahkeme süreci ve tutuklama taleplerine ilişkin kararın ne olacağı, bir sonraki duruşmada netleşecek.

İş adamı cinayetinin sanığı: "Keşke yaşanmasaydı"