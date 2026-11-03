Mersinli sporcu Havva Selvihan Gür'ün katkısıyla milli takım İsviçre'de namağlup şampiyon

Mersinli genç sporcu Avrupa zaferinde katkı sağladı

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Havva Selvihan Gür, Kadın Milli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın İsviçre'deki turnuva kadrosunda yer aldı ve takımın şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

turnuvada takım performansı:

12-18 Ekim tarihlerinde İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda milliler, karşılaştıkları tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu. Turnuva boyunca takım disiplinli savunma ve hızlı hücumlarla öne çıktı.

havva selvihan gür'ün bireysel başarısı:

Uzun yıllardır hem milli takımda hem de Galatasaray Fuzül Spor Kulübünda tekerlekli sandalye basketbolu oynayan Gür, gösterdiği mücadeleyle turnuva süresince dikkat çekti ve organizasyonun All-Star takımına seçildi.

Gür, şampiyonluğun ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu başarı sadece bizim değil, bize inanan herkesin desteğiyle elde edildi. Sizsiz biz eksik kalırdık."

Hem takım şampiyonluğu hem de All-Star seçimi, oyuncunun milli ve kulüp düzeyindeki emeklerinin somut bir karşılığı olarak kayda geçti.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ HAVVA SELVİHAN GÜR'ÜN DE YER ALDIĞI KADIN MİLLİ TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI, İSVİÇRE'DE DÜZENLENEN AVRUPA ŞAMPİYONASI B GRUBU TURNUVASINI NAMAĞLUP ŞAMPİYON TAMAMLADI.