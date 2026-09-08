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Erenler'de Yeşiltepe sokakları asfalt öncesi zemin hazırlanıyor

Erenler Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde altyapı işlemleri tamamlanan 15 sokakta asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmalarına başladı; Başkan Şenol Dinç inceleme yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Erenler'de Yeşiltepe sokakları asfalt öncesi zemin hazırlanıyor

çalışmanın kapsamı:

Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde altyapı kurumlarının işlemlerini tamamladığı 15 sokakta asfalt öncesi zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Ekipler, serim öncesi zemin dolgusu, tesviye ve sıkılaştırma işlemlerini sahada yürütüyor.

başkanın incelemesi ve açıklamaları:

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, mahalledeki yenileme sürecine ilişkin bilgi aldı. Dinç, '2025 yılında Yeşiltepe Mahallemizde 15 sokağımızı baştan sona yenilemiştik. Bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık ve çalışmalarımıza başladık. Bu yıl da 15 sokağımızı asfalt ile yeniliyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Dinç, ayrıca SASKİ ve diğer kurumların sokaklardaki altyapı çalışmalarını tamamladığını belirtti. Belediye yetkilileri, asfalt öncesi zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından planlanan program doğrultusunda serim çalışmalarına geçileceğini bildirdi.

SAKARYA&#039;NIN ERENLER İLÇESİNDE YER ALAN 15 SOKAKTA ASFALTLAMA ÖNCESİ ZEMİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA...

SAKARYA'NIN ERENLER İLÇESİNDE YER ALAN 15 SOKAKTA ASFALTLAMA ÖNCESİ ZEMİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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