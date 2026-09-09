Deniz börülcesiyle başlayan deneyim turistleri sofrada buluşturdu

Bodrum'da deniz börülcesinden sofraya:

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, tatillerini mutfak deneyimine dönüştürdü. Salicorne'ün düzenlediği ilk sezon finali etkinliği La Recolte de Salicorne, restorandan değil, deniz börülcesinin yetiştiği kıyıdan başladı. Katılımcılar sabah saatlerinde kıyıda bir araya gelerek ürünün yaşam alanı ve ekosistemdeki önemini dinledi, ardından çimenlere ve kayalıklara uzanan noktalardan kendi elleriyle börülce topladı.

kıyıda eğitim ve hasat:

Etkinlikte katılımcılara doğru hasat yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi; böylece ürün hem sürdürülebilir şekilde alındı hem de ziyaretçilere yerel ekosistem hakkında bilgi verildi. Toplanan börülceler, turistlerin doğadan sofra yolculuğunu bizzat deneyimlemesine imkân tanıdı ve etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

mutfakta dönüşüm ve menü:

Toplanan deniz börülceleri şef Theodor Falser ve ekibinin mutfağına taşındı. Katılımcılar, ürünün işlenme sürecini izleyerek sabah topladıkları börülcenin akşam menüsünde nasıl yer aldığını gördü. Denizin tuzuyla harmanlanan, kurutulup öğütülen börülcenin farklı formlara dönüşümü deneyimin öne çıkan bölümlerindendi. Falser'in Ege ve Akdeniz mutfağından ilham alan menüsünde börülce, mevsim ürünleriyle birlikte sunuldu.

bostandan masaya uygulaması:

Salicorne deneyimi, mekanın sınırlarını aşarak The Salicorne Table adıyla The Norm Collection Doora'ya taşındı. Tesis Genel Müdürü Hakan Şamhal, bostan uygulaması ve üretim metotları hakkında bilgi verdi. Şamhal, "Bostanı bu sene başlattık. Biraz şefler ve şef masası olsun ama herkesin doğal bir ortamın içerisinde olduğunu hissetmesini istiyoruz. Çocuklar da ürünlerin ne olduğunu bilsinler diye bu çalışmayı onlarla birlikte yaptık. Tüm ürünlerimiz buranın ata tohumlarından ve ilaçsız olarak yetiştirildi" dedi. Misafirler dönem dönem bostandan biber, domates, patlıcan ve kabak topluyor; mevsim denk geldiğinde ürünler doğrudan konuklara sunuluyor.

turizmde yeni bir anlatım: 'sarı yaz' ve ötesi:

Etkinlik, Bodrum'un yaz sezonunu farklılaştıran bir örnek olarak öne çıktı. Eylül ve Ekim'e yayılan "Sarı Yaz" döneminde gastronomi, müzik ve doğa odaklı etkinliklerin sürmesi planlanıyor; Ekim ayında düzenlenmesi öngörülen festival bu programı genişletmeyi hedefliyor. Böylece turistler, yalnızca deniz ve güneş değil, doğadan sofraya uzanan deneyimlerle de buluşuyor.

Bodrum'da kıyıda başlayan deniz börülcesinin hikayesi, şeflerin mutfakta yarattığı menüler ve bostan uygulamalarıyla farklı mekanlarda devam ederek gastronomiyi destinasyonun anlatısına dönüştürüyor. Bu yaklaşım, ziyaretçilere ürünün kökenini ve hazırlık sürecini göstererek tatil deneyimini derinleştiriyor.

TURİSTLER BODRUM’DA TATİLE DEĞİL, MUTFAĞA DA GİRDİ: KENDİ TOPLADIKLARI BÖRÜLCEYİ SOFRADA YEDİLER