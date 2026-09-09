Erdoğan ile Halbusi arasında bölgesel iş birliği ve güvenlik vurgusu

Görüşmenin ana hattı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi kabul kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti. Kabulde iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik meseleleri ve parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ön plana çıktı.

Gündemdeki konular:

Kabul sırasında taraflar, ikili diplomatik temasların yoğunlaştırılması ve parlamento kanalıyla iletişimin kuvvetlendirilmesi ihtiyacını değerlendirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin sürdürülebilir şekilde ilerletilmesine dair çerçeve üzerinde duruldu.

Parlamenter iş birliği ve bölgesel etkiler:

Taraflar, parlamenter düzeyde temasların arttırılmasının hem iç siyasi süreçler hem de bölgesel istikrar açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca güvenlik ve ekonomik iş birliği alanlarında temasların sürdürülmesinin, ortak gündemlerin takibinde etkin rol oynayacağı belirtildi.

Kabul, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine dönük bir adım olarak değerlendirildi ve karşılıklı temasların gelecek dönemde yoğunlaştırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti