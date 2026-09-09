Elazığ'da tek dokunuşla çöken 5 katlı binanın yıkım anı görüntülendi

yıkım anı ve görüntüler:

Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

yıkımın kayda geçmesi:

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda binanın kısa sürede çöküşü ve iş makinesinin müdahalesi net şekilde görüldü.

Çalışma, kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak başlatıldı ve yıkım anları görsellerle belgelendi.

5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı