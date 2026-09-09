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Elazığ'da tek dokunuşla çöken 5 katlı binanın yıkım anı görüntülendi

Elazığ Abdullahpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkılan 5 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla çöktü; anlar cep telefonuna yansıdı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da tek dokunuşla çöken 5 katlı binanın yıkım anı görüntülendi

yıkım anı ve görüntüler:

Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

yıkımın kayda geçmesi:

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda binanın kısa sürede çöküşü ve iş makinesinin müdahalesi net şekilde görüldü.

Çalışma, kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak başlatıldı ve yıkım anları görsellerle belgelendi.

5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı

5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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