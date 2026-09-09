Elazığ'da tek dokunuşla çöken 5 katlı binanın yıkım anı görüntülendi

yıkım anı ve görüntüler:
Elazığ’da kentsel dönüşüm kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Kontrollü yıkım sırasında bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.
yıkımın kayda geçmesi:
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; kayıtlarda binanın kısa sürede çöküşü ve iş makinesinin müdahalesi net şekilde görüldü.
Çalışma, kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak başlatıldı ve yıkım anları görsellerle belgelendi.
5 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
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