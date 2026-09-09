Sakarya'da peyzaj ve süs bitkileri fuarı 9. yılında kapılarını açtı

Sakarya ev sahipliğinde uluslararası fuar başladı

Uluslararası statüye kavuşan Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9. kez kapılarını açtı. Etkinlik, Sapanca Kırkpınar Sahili'ndeki 60 bin metrekarelik alanda düzenlendi ve fuarda 150 firma yer aldı. Açılış törenine protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı ve kurdele kesimiyle fuarın ziyaretçilere açıldığı duyuruldu. Fuara katılan vatandaşlar stantları dolaşarak ürünleri yerinde gördü, firmalardan bilgi aldı ve sektör temsilcileriyle temas kurdu.

Fuarda öne çıkan ürünler ve katılım:

Süs bitkileri, peyzaj uygulamaları, bahçe sanatlarına yönelik ürünler ve ekipmanların sergilendiği fuar, hem üretici hem de alıcı profillerini bir araya getirdi. Katılımcı firmalar yeni çeşitlerini ve teknik çözümlerini sergilerken, ziyaretçiler uygulama örnekleri ve tedarik olanakları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Organizasyon aynı zamanda birçok ülke ve alım heyetini bir araya getirerek ticari temaslara zemin hazırladı.

Yerel yönetim hedefleri ve üretimin desteklenmesi:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar fuarın, üretimin teşviki ve yerel ekonominin güçlendirilmesi hedefiyle 9 yıldır düzenlendiğini vurguladı. Alemdar, Cumhurbaşkanının vizyonu doğrultusunda ilin gelişimini sürdürecek projelere önem verdiklerini; amaçlarının, doğanın sunduklarını halkla buluşturup kent estetiğini ve üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirtti.

Sektörün ekonomik potansiyeli ve ihracat hedefleri:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ise sektörün sadece estetik bir faaliyet olmadığını, yüksek katma değer oluşturan ve kırsal kalkınmayı destekleyen bir alan olduğunu söyledi. Polat konuşmasında, Türkiye'de 6 bin 500 hektarlık alanda yıllık yaklaşık 2 milyar adet üretim gücüne ulaşıldığını; üreticilerin çabasıyla 2025 yılında ihracatın 160 milyon dolar seviyesine çıkarılarak net ihracat konumunun güçlendirildiğini aktardı.

Polat, dünyadaki süs bitkileri pazarının 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye'nin bu pazardan aldığı payın halen binde 5 civarında olduğunu belirterek lojistik, soğuk zincir ve ürün kalitesi yatırımlarıyla bu etkinin artırılacağına işaret etti. Fuara gelen çok sayıdaki alım heyeti ve yaklaşık 30 bini aşkın ziyaretçinin oluşturacağı sinerjinin ihracat hedefleri için kritik olduğunu vurguladı.

Bakanlık kapasitesi ve biyolojik çeşitlilik vurgusu:

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü'nün fidan üretimi kapasitesine de değinilen konuşmalarda, 136 fidanlıkta yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesi olduğu ve bu üretimin bir kısmının süs ve peyzaj bitkilerinden oluştuğu hatırlatıldı. Ayrıca, bin 100’den fazla tür yetiştirildiğinin altı çizilirken bu çeşitliliğin daha dirençli ormanlar, yaşanabilir şehirler ve güçlenen ekosistemler için önemine dikkat çekildi.

Fuarda hem yerel üretimin teşviki hem de uluslararası pazara açılma hedefleri ön plandaydı. Organizasyon, sektördeki paydaşların bir araya gelerek iş bağlantıları kurabileceği, yeni ürün ve uygulamaların tanıtılabileceği kapsamlı bir platform işlevi gördü.

PSB ANATOLİA 9. ULUSLARARASI PEYZAJ, SÜS BİTKİLERİ, BAHÇE SANATLARI VE EKİPMANLARI FUARI, SAPANCA KIRKPINAR SAHİLİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI. 60 BİN METREKARELİK FUAR ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.