Elazığ’da dönüşüm çalışmasında iki bitişik 5 katlı bina tek hamlede yıkıldı

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleştirildi
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Operasyon, planlı ve kontrollü yıkım prosedürleri dikkate alınarak sürdürüldü.
yıkım anı:
Kontrollü yıkım sırasında bir iş makinesinin müdahalesiyle 5 katlı iki bina hızla çöktü. O anlar, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi; görüntülerde yıkımın tek hamlede gerçekleştiği görüldü.
görüntü kaydı ve süreç:
Yıkım anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu müdahale, kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının parçası olarak kayda geçti.
ELAZIĞ'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİTİŞİK İKİ BİNA, İŞ MAKİNESİNİN TEK DOKUNUŞUYLA YERLE BİR OLDU
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!