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Elazığ’da dönüşüm çalışmasında iki bitişik 5 katlı bina tek hamlede yıkıldı

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı iki bitişik binanın kontrollü yıkımı iş makinesinin tek dokunuşuyla tamamlandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:17

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ’da dönüşüm çalışmasında iki bitişik 5 katlı bina tek hamlede yıkıldı

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleştirildi

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Operasyon, planlı ve kontrollü yıkım prosedürleri dikkate alınarak sürdürüldü.

yıkım anı:

Kontrollü yıkım sırasında bir iş makinesinin müdahalesiyle 5 katlı iki bina hızla çöktü. O anlar, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi; görüntülerde yıkımın tek hamlede gerçekleştiği görüldü.

görüntü kaydı ve süreç:

Yıkım anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu müdahale, kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının parçası olarak kayda geçti.

ELAZIĞ&#039;DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİTİŞİK İKİ BİNA, İŞ MAKİNESİNİN...

ELAZIĞ'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİTİŞİK İKİ BİNA, İŞ MAKİNESİNİN TEK DOKUNUŞUYLA YERLE BİR OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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