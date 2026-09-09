Elazığ’da dönüşüm çalışmasında iki bitişik 5 katlı bina tek hamlede yıkıldı

Elazığ'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım gerçekleştirildi

Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 5 katlı bitişik iki binanın yıkımına başlandı. Operasyon, planlı ve kontrollü yıkım prosedürleri dikkate alınarak sürdürüldü.

yıkım anı:

Kontrollü yıkım sırasında bir iş makinesinin müdahalesiyle 5 katlı iki bina hızla çöktü. O anlar, çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kaydedildi; görüntülerde yıkımın tek hamlede gerçekleştiği görüldü.

görüntü kaydı ve süreç:

Yıkım anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu müdahale, kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının parçası olarak kayda geçti.

ELAZIĞ'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMINA BAŞLANAN 5 KATLI BİTİŞİK İKİ BİNA, İŞ MAKİNESİNİN TEK DOKUNUŞUYLA YERLE BİR OLDU