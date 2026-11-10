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Ergan Dağı'nda kar sessizliği: pistler 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor

Erzincan'da etkili kar yağışı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'ni beyaza bürüdü; merkez 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 07:53

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 07:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Ergan Dağı'nda kar sessizliği: pistler 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor

Ergan Dağı'nda kar manzarası

Erzincan'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi beyaza büründü. Yeni sezon öncesi merkez, drone ile havadan görüntülendi; Ardıçlı Gölü ve çevresi kar örtüsüyle dikkat çekti.

bölgedeki hava koşulları ve görüntüler:

Yağışın ardından gece sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken oluşan kar örtüsü alanda etkileyici görseller oluşturdu. Drone kayıtları, göl ve pist çevresindeki beyaz örtüyü geniş açıyla ortaya koydu.

tesis özellikleri ve sezon hazırlıkları:

Ergan Dağı, Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alıyor ve modern tesisleriyle öne çıkıyor. Zirvesi 3 bin 258 metreye ulaşan merkezde yaklaşık 1.300 metre kot farkı bulunuyor; toplam kayak pisti uzunluğunun 30 kilometreyi aştığı belirtiliyor. Farklı zorluk seviyelerindeki parkurlar, profesyonel kayakçılar başta olmak üzere kış sporları tutkunlarına hizmet vermeyi hedefliyor ve merkez 2026-2027 kış sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

ERZİNCAN&#039;DA ÖNCEKİ GÜN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI...

ERZİNCAN'DA ÖNCEKİ GÜN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN ERGAN DAĞI KIŞ SPORLARI VE DOĞA TURİZMİ MERKEZİ, YENİ KAYAK SEZONU ÖNCESİNDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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