Ergan Dağı'nda kış müjdesi: kar örtüsü 33 santimetreyi buldu

Ergan Dağı'nda ölçüm sonuçları:

Erzincan'da sürdürülen yağışların ardından yapılan saha çalışmalarında, Ergan Dağı'nda kar örtüsü oluşmaya başladı. Bölgedeki ölçümlerde kar kalınlığının 33 santimetre olarak belirlendi.

Ölçüm, hem bölge ekolojisi hem de kış turizmi açısından erken bir gösterge niteliği taşıyor. Kar örtüsünün yaygınlaşması, yüksek kesimlerde tabaka kalınlığının artabileceğine işaret ediyor.

Doğa ve macera rotasında iki tutku:

Doğa ve macera tutkunu Recep Sulu ile Canser Atilla, cross motorlarıyla Ergan Dağı'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimine çıkarak zorlu arazi koşullarında ölçüm yaptı ve yolculuğu görüntüledi. İkilinin saha kaydı, bölgedeki kar durumunun yerinde tespiti açısından kaynak sağladı.

Saha koşulları, motorlu araçların hareketini zaman zaman güçleştirirken ekipman ve deneyimin önemini ortaya koydu. Yapılan ölçümler yerel hassasiyetle raporlandı ve paylaşılmak üzere kayıt altına alındı.

Kayak merkezine erken sinyal:

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar örtüsünün oluşmaya başlaması, 2026-2027 kayak sezonunu bekleyen kayak ve snowboard tutkunları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Erken kar, sezon hazırlıkları ve pist bakım planlaması açısından yerel işletmelere ön bilgi sağlıyor.

Bölgede kar kalınlığının artması durumunda, merkezdeki operasyonların ve altyapı hazırlıklarının hızlanması bekleniyor. Yetkililer ve sporcular, kış sezonuna ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

ERZİNCAN'IN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN ERGAN DAĞI'NDA KAR KALINLIĞI 33 SANTİMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ