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Turizm fakültesi'nde TURAK akreditasyon saha ziyareti tamamlandı

ADÜ Turizm Fakültesi'nde TURAK heyetinin iki günlük akreditasyon saha ziyareti sona erdi; değerlendirme toplantıları ve çıkış bildirimi yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 07:48

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Turizm fakültesi'nde TURAK akreditasyon saha ziyareti tamamlandı

Turizm fakültesi'nde TURAK saha ziyareti tamamlandı

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesindeki Turizm İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümlerinin akreditasyon yenileme süreci kapsamında düzenlenen saha ziyareti tamamlandı. Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından yürütülen değerlendirme iki gün süren inceleme, toplantı ve görüşmeleri kapsadı.

Değerlendirme sürecinin kapsadığı alanlar:

TURAK heyeti, her iki bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, kalite güvence süreçleri ve dış paydaşlarla kurulan ilişkileri yerinde inceledi. Fakülte yönetimi, sektör temsilcileri, öğrenciler ile bölüm öğretim üyeleriyle ayrı ayrı yapılan görüşmelerde eğitim programlarının işleyişi, sektörel beklentiler, öğrenci deneyimleri ve sürekli iyileştirme uygulamaları ele alındı.

Çıkış bildirimi ve yönetim değerlendirmesi:

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından TURAK heyeti, 9 Kasım 2026 tarihinde Senato Salonu’nda bir çıkış bildirimi sundu. Sunuma Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlık etti; toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, Genel Sekreter V. Tanfer Bilge, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan ve ilgili bölümlerin akademisyenleri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, toplantıda üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonu doğrultusunda kalite güvencesi çalışmalarına verdiği önemi vurguladı. Akreditasyonun elde edilmesinin yanı sıra bu niteliğin sürdürülebilir kılınmasının önemine dikkat çekerek, sürekli gelişim ve iyileştirme yaklaşımının kurumsal gelişime katkı sunduğunu belirtti.

Akreditasyon yenileme sürecinin saha ziyareti aşamasının tamamlanmasıyla, değerlendirme ekibinin inceleme ve görüşmeleri sona erdi. Fakülte yönetimi, elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda eğitim-öğretim kalitesini ve kalite güvence uygulamalarını güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

TURİZM FAKÜLTESİ’NDE TURAK AKREDİTASYON YENİLEME SÜRECİ KAPSAMINDA SAHA ZİYARETİ...

TURİZM FAKÜLTESİ’NDE TURAK AKREDİTASYON YENİLEME SÜRECİ KAPSAMINDA SAHA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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