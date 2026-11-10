Ağaçlarla güçlenen kent: Aydın'da 10 bin fidan 17 noktada toprakla buluşuyor

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 10 bin fidan toprakla buluşturulacak. Bu yılki organizasyon "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla yürütülecek ve kentte eş zamanlı olarak çok sayıda noktada dikim töreni yapılacak.

Ana program ve amaç:

Aydın ayağındaki ana program, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında, orman yangınından etkilenen Çine, Kavşit Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliklerin temel amacı doğanın korunması, orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması olarak açıklandı. Törenlere protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılacak.

İl genelindeki dikim noktaları:

Aydın merkez ve ilçelerinde düzenlenecek dikim noktaları arasında Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve Aydınoğlu İsabey Ortaokulu, Didim Fevzi Paşa Mahallesi, Koçarlı Esentepe, Germencik Mesudiye Mahallesi, Kuşadası Yeniköy, Söke Ağaçlı Mahallesi, Karpuzlu ve Köşk merkezleri, Karacasu Yazır Mahallesi, Yenipazar Hükümet ve Beş Eylül mahalleleri, Kuyucak Yeni Mahalle, Sarıçova Sedde Sokak, Karıncalıdağ Kırcaklı Mahallesi ve Bozdoğan Altıntaş Mahallesi yer alıyor.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenecek olan 11 Kasım etkinlikleriyle, Aydın'da ve ülke çapında orman alanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yerel ve merkezi kurumların işbirliğiyle yapılan bu adımlar, kısa vadede alanların yeniden ağaçlandırılmasını; uzun vadede ise çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesini amaçlıyor.

(ARŞİV FOTO) - 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA AYDIN’IN 17 AYRI NOKTASINDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERDE 10 BİN FİDAN DİKİLECEK, ANA PROGRAM İSE ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN ÇİNE’NİN KAVŞİT MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.