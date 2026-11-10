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Kuşadası'nda sağlıklı beslenme alışkanlıkları için bilinçlendirme seferberliği

Kuşadası Belediyesi, Anne Baba Çocuk Merkezi'nde düzenlenen seminerde dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve ücretsiz bireysel diyetisyenlik hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 07:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuşadası'nda sağlıklı beslenme alışkanlıkları için bilinçlendirme seferberliği

Seminerle bilinçli beslenme vurgusu:

Kuşadası Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarına bir yenisini ekledi. Anne Baba Çocuk Merkezi'nde gerçekleştirilen Sağlıklı Beslenme ve Kilo Yönetimi semineri, kent sakinlerine dengeli beslenme ve sağlıklı kilo yönetimi konusunda pratik bilgiler sunmayı hedefledi.

Seminerde ele alınan konular:

Semineri veren Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan, besin gruplarının dengeli dağılımı, porsiyon kontrolü ve günlük yaşamda uygulanabilecek beslenme alışkanlıkları üzerinde durdu. Katılımcılara obezite ve beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesinde alınabilecek önlemler açık biçimde anlatıldı ve sık yapılan beslenme hatalarına ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı.

Program sırasında dinleyicilerin soruları yanıtlandı; günlük pratikler, öğün planlaması ve porsiyon ölçüleri gibi uygulamaya dönük bilgiler katılımcılara örneklerle gösterildi. Seminer, halk sağlığını önceleyen bir yaklaşımla yaşam kalitesinin artırılmasını amaçladı.

Bireysel danışmanlık ve takip süreci:

Kuşadası Belediyesi, seminerin tamamlayıcısı olarak ücretsiz bireysel diyetisyenlik hizmeti sunduğunu bildirdi. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Güvercin Masa çağrı merkezi aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Başvurunun ardından seminere katılanlara öncelik verilip, eğitim sonunda bireysel danışmanlık randevuları oluşturuluyor.

Bireysel görüşmelerde danışanın yaşı, mevcut sağlık durumu ve beslenme ihtiyaçları dikkate alınarak kişiye özel beslenme programları hazırlanıyor. Kilo alma ya da verme hedefi olanlar ile farklı yaş gruplarındaki vatandaşların süreci düzenli aralıklarla takip ediliyor; böylece sürdürülebilir ve güvenilir bir izleme mekanizması sağlanıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin düzenli eğitimleri ve ücretsiz danışmanlık uygulaması, kent sakinlerinin bilinçli beslenme alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlamayı ve beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN ANNE BABA ÇOCUK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN SEMİNERDE, KATILIMCILARA...

KUŞADASI BELEDİYESİ TARAFINDAN ANNE BABA ÇOCUK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN SEMİNERDE, KATILIMCILARA DENGELİ BESLENME, PORSİYON KONTROLÜ VE SAĞLIKLI KİLO YÖNETİMİ KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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