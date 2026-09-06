Ergani'de kontrolden çıkan otomobil takla attı; sürücü ağır yaralandı

kaza anı ve araç:

Dün gece saatlerinde Ergani-Diyarbakır kara yolunda, Abdurahman E. yönetimindeki 21 GG 720 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

müdahale ve yaralanma:

Olay ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil çalışması ile trafik yönlendirmesi yaptı. Kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme, yürütülecek soruşturmanın ardından açıklanacak.

DİYARBAKIR'IN ERGANİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI. OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE ERLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILIP SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.