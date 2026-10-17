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Erişilebilir şehirler için kurumsal sorumluluk çağrısı

Serdar Uz, 15 Ekim Beyaz Baston Günü'nde kaldırımlar, toplu taşıma ve kamu hizmetlerinde erişilebilirlik talep ederek kurumsal sorumluluğa vurgu yaptı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erişilebilir şehirler için kurumsal sorumluluk çağrısı

Engellerin görünür kılınması ve çağrı:

Bilecik Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Serdar Uz, 15 Ekim Beyaz Baston Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı somut engellere dikkat çekti. Uz, sadece bireylerin çabasıyla erişilebilirliğin sağlanamayacağına vurgu yaparak, kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörün sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Bağımsız yaşam için araç ve eğitim gerekliliği:

Uz, beyaz bastonun görme engelli bireyler için bağımsız hareketin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. "Beyaz baston, görme engelli bireyin çevresini tanımasına, önündeki engelleri ve zemindeki değişiklikleri fark etmesine yardımcı olur," diyen Uz, uygun baston temini ve yönelim-eğitimlerinin önemine işaret etti. Ancak sadece baston ve eğitim yeterli değil: güvenli bir yolculuk için fiziksel çevrenin de erişilebilir olması gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir erişilebilirlik için eğitimin yanı sıra kent planlaması, altyapı düzenlemeleri ve düzenli denetimlerin şart olduğunu belirten Uz, bu meselelerin bireyin yalnızca kendi çabasıyla çözülemez olduğunu kaydetti.

Kaldırımlar, toplu taşıma ve dijital hizmetlerdeki eksikler:

Görme engelli bireylerin karşılaştığı günlük zorluklar arasında kaldırıma park edilen araçlar, yürüyüş güzergâhlarına bırakılan eşyalar, açık çukurlar ve kapatılan hissedilebilir yüzeyler öne çıkıyor. Uz, bu tür engellerin güvenli hareketi doğrudan kısıtladığını belirtti ve toplu taşıma ile kamu hizmetlerinin erişilebilirliğinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Bir kişinin kuruma fiziksel olarak ulaşmış olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Uz, "Bir vatandaş kurumun kapısına ulaşmış olabilir; ancak sıra numarasını öğrenemiyorsa, hangi masaya gideceğini bulamıyorsa veya önüne konulan belgeye erişemiyorsa hizmete bağımsız erişimi henüz sağlanmış değildir" sözleriyle dijital ve hizmet süreçlerinin de erişilebilir olması gerektiğini aktardı. Erişilebilir internet siteleri, erişilebilir belgeler ve anlaşılır sesli duyuruların önemine dikkat çekti.

Erişilebilirlik kurumsal bir sorumluluktur:

Uz, engelli bireylere yönelik yaklaşımın acıma duygusundan ziyade eşit haklar, insan onuru ve bağımsızlık temelinde şekillenmesi gerektiğini söyledi. Erişilebilirlik çalışmalarının sadece sembolik günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini, 15 Ekim Beyaz Baston Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası gibi tarihlerde eksiklerin hatırlanmasının önemli olduğunu ancak asıl mücadelenin yıl boyunca sürmesi gerektiğini belirtti.

Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak talepleri takip edeceklerini ve çözüm için sendikal imkânları kullanacaklarını söyleyen Uz, engelli bireylerin karar alma süreçlerine doğrudan katılımının önemine vurgu yaptı. "Erişilebilirlikten çalışma koşullarına, fırsat eşitliğinden ayrımcılıkla mücadeleye kadar taleplerini ilgili mercilere taşıyacak, çözüm için sendikal imkânlarımızı kararlılıkla kullanacağız," dedi.

Uzun vadede herkesin güvenle kullanabileceği şehirler kurmanın ön şartının bu ayrıntılara önem vermek olduğuna dikkat çeken Uz, engelli bireylerin taleplerinin yılın her günü gündemde tutulacağını ve çalışmaların engelli bireylerin doğrudan katılımıyla yürütüleceğini belirtti.

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÇAĞRISI BİLECİK MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU...

BİLECİK’TE ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ÇAĞRISI BİLECİK MEMUR-SEN ENGELLİLER KOMİSYONU BAŞKANI SERDAR UZ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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