Kasapoğlu'nun COP31 değerlendirmesi

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Engelliler Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen panelde TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iklim eylemlerinde engellilik perspektifinin zorunlu olduğunu belirtti. Kasapoğlu, adil ve kapsayıcı bir diplomasinin COP31 vizyonunun özünü oluşturduğunu söyleyerek, "Kimseyi geride bırakmayan bir gelecek" anlayışının engellilik alanındaki karşılığını vurguladı.

İklim politikalarında eşitlik ve insan hakları:

Kasapoğlu, iklim değişikliğinin sadece çevresel bir sorun olmadığını, sağlık, eğitim, istihdam, sosyal koruma ve kent yaşamı gibi alanları doğrudan etkilediğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine dikkat çeken Kasapoğlu, dünya nüfusunun yaklaşık %16'sının, yani 1,3 milyardan fazla insanın engellilikle yaşadığını hatırlatarak, bu grubun iklim krizinin etkilerinden orantısız şekilde etkilendiğini belirtti. İklim politikalarının insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle bütünleşmesi gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin sorumlulukları:

Küresel hedeflerin sokaklara, mahallelere ve kent yaşamına nasıl yansıdığına odaklanılması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, iklime dirençli şehirler yaklaşımının kentleri daha güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. Bu bağlamda belediyelerin toplu taşıma araçlarını ve duraklarını erişilebilir hale getirmesi, kaldırımları ve yaya yollarını güvenli şekilde düzenlemesi gerektiğini belirtti. Kasapoğlu, parklar, meydanlar ve tüm kamusal alanların herkesin bağımsızca kullanabileceği standartlarda tasarlanmasının hayati bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Panel katılımcıları arasında Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Ateşer, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, UNFCCC Engellilik Grubu Odak Noktası Josephine Mwatibo ve Engelliler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serhat Gökpınar da yer aldı. Kasapoğlu, yerel yönetimlerin tek başına hareket edemeyeceğini, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyonun şart olduğunu söyledi.

Uyum planları ve somut uygulamalar:

Kasapoğlu, belediye tesislerinin aşırı sıcak dönemlerinde erişilebilir serinleme merkezleri olarak düzenlenmesi, erişilebilir erken uyarı sistemlerinin kurulması ve geçici barınma alanlarının engelsiz hale getirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, iklim uyum çalışmalarına ve afet hazırlık süreçlerine engelli bireylerin ve onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarının doğrudan katılımının gerekliliğini vurguladı. İhtiyaçların saha düzeyinde belirlenmesi, hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulamaların ölçülebilir göstergelerle izlenmesinin şart olduğunu söyledi.

Kasapoğlu son olarak, sürdürülebilir kalkınmanın başarısının ekonomik büyüme rakamlarının ötesinde ölçülmesi gerektiğini, asıl başarının toplumun tüm kesimlerinin imkanlardan etkin ve adil biçimde yararlanabilmesiyle anlaşılacağını kaydetti. Birleşmiş Milletler'in 2024 Engellilik ve Kalkınma Raporu'na işaret ederek, eğitim, sağlık, istihdam ve bilgiye erişim gibi alanlarda hâlâ ciddi zorluklar bulunduğunu hatırlattı ve COP31'in kapsayıcı politikaları somuta dönüştürme açısından tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Erişilebilir olmayan bir şehir, tam anlamıyla dirençli bir şehir değildir değerlendirmesiyle Kasapoğlu, iklim politikalarının vicdani ve hak temelli bir yaklaşımla yeniden ele alınmasının gerekliliğini öne çıkardı.

TBMM ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU