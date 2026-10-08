Erişilebilir tiyatro AKM'de yeni sezona perdelerini açıyor

erişilebilir tiyatro AKM'de yeniden seyirciyle buluşuyor

Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle yürütülen 'Erişilebilir Tiyatro' projesinin yeni sezonunu AKM'de başlatıyor. Proje, teknolojiyi toplumsal fayda için kullanan şirketin kültür ve sanata erişimi genişletme hedefinin bir parçası olarak, 2024'ten bu yana sürdürülüyor ve dördüncü sezonunda izleyicilerle buluşuyor.

sezon açılışı ve program:

Yeni sezon, 9 Ekim tarihinde Juan Mayorga'nın oyunu 'Ebedi Barış' ile açılacak. Ardından, Şermin Yaşar imzalı çocuk oyunu 'Oh Ne Ala Memleket' 11 Ekim tarihinde sahnede olacak. Her iki oyun da farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde programlanmış olup, erişilebilirlik uygulamalarıyla desteklenecek.

erişimi güçlendiren uygulamalar:

Proje kapsamında sunulan uygulamalar, görme ve işitme engelli seyircilerin tiyatro deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. Görme engelli izleyiciler için oyun boyunca kullanılan sesli betimleme ile mekân, dekor, kostüm ve sessiz görsel olaylar detaylı biçimde aktarılıyor. Ayrıca oyun öncesi düzenlenen özel sahne turları sayesinde dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma imkânı sağlanıyor. İşitme engelli izleyiciler için ise oyunlar sırasında diyalogların anında ekrana aktarıldığı üst yazı uygulaması bulunuyor.

Bugüne kadar projeyle tiyatroya ulaşan izleyici sayısı binden fazla olarak kaydedildi; yeni sezonda daha geniş kitlelere erişilmesi hedefleniyor. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, şirketin 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasına katkı sunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Proje, toplumun farklı kesimlerine dokunan uygulamalarıyla kültür ve sanatı daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor ve AKM'deki yeni sezon programı bu hedef doğrultusunda planlanmış etkinlikleri içeriyor.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM AMACIYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ HAYATA GEÇİREN TÜRK TELEKOM; DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET TİYATROSU VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ ‘ERİŞİLEBİLİR TİYATRO’ PROJESİNE YENİ SEZONDA DA DEVAM EDİYOR.