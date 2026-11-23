Başkan Akın'ın 24 Kasım mesajı:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenleri ülkenin geleceğini şekillendiren temel aktörler olarak nitelendirdi.

Eğitimin ve öğretmenin toplumsal rolü:

Akın, öğretmenlerin aynı zamanda bir ülkenin geleceğine dokunan ve aydınlık yarınların temelini atan kahramanlar olduğunu vurguladı. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü anımsatarak, eğitimin ve öğretmen fedakârlığının toplumun ilerlemesi için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Saygı, minnet ve kutlama:

Başkan Akın, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bize iyiyi ve güzeli öğreten tüm öğretmenleri, ebediyete uğurladıklarımızı ve görevi başında şehit düşen öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Öğretmenliği "geleceği inşa eden en önemli toplumsal güç" olarak tanımlayan Akın, hiçbir toplumun öğretmenlerin emeği olmadan ilerleyemeyeceğini ifade etti.

Akın, mesleğin kutsallığına dikkat çekerek Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!" sözünü alıntıladı ve öğretmenlerin emeğinin her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydetti.

Mesajını, "Emeğiniz, fedakârlığınız ve aydınlık yarınlara olan inancınız her türlü takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız öğretmenlerim." sözleriyle sonlandıran Akın, ülkenin dört bir yanındaki öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutladı.

BAŞKAN AKIN; "ÖĞRETMENLER AYDINLIK YARINLARIN TEMELİNİ ATAN KAHRAMANLARDIR"