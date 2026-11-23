Forum İstanbul yılbaşı köyü etkinlikleri:

Forum İstanbul, 5-31 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Forum İstanbul Yılbaşı Köyü ile ziyaretçilere eğlence, müzik ve alışverişi bir arada sunuyor. Etkinlik programı; ücretsiz buz pisti, çocuk atölyeleri, canlı müzik ve DJ performansları, renkli kortejler ile yılbaşı alışverişine özel satış kiosklarını kapsıyor ve her yaştan katılımcıya hitap ediyor.

buz pisti düzeni ve kayıt:

Yılbaşı Köyü'nün öne çıkan etkinliklerinden biri olan buz pistinden 7 yaş ve üzeri ziyaretçiler yararlanabiliyor. Haftaiçi seansları 12.00-19.30, hafta sonu seansları ise 12.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Seanslar her saat başında başlayıp 30 dakika sürüyor ve bir seansa en fazla 30 kişi kabul ediliyor. Katılım için ziyaretçilerin ForumOne Club mobil uygulaması'ndan kayıt oluşturarak uygun seansı seçmeleri gerekiyor; paten ve ekipman hazırlığı için seans saatinden 15 dakika önce alanda olmaları isteniyor.

çocuk atölyeleri ve katılım koşulları:

Çocuklar için planlanan atölye programı, küçük katılımcıların el emeği ürünler hazırlayabileceği etkinliklerden oluşuyor. Program 5 Aralık'ta kar küresi üretimiyle başlıyor; devam eden tarihler ve etkinlikler şöyle: 6 Aralık ağaç süsü tasarımı, 12 Aralık resim çerçevesi yapımı, 13 Aralık kurabiye adam tabak atölyesi, 19 Aralık kapı süsü çalışması, 20 Aralık yeni yıl hediye kesesi hazırlama, 26 Aralık saç aksesuarı tasarımı ve 27 Aralık keçe çam ağacı oluşturma. Atölyeler her gün 15.00, 16.00, 17.00 ve 18.00 saatlerinde düzenleniyor, her seans 45 dakika sürüyor ve bir seansa en fazla 20 çocuk katılabiliyor. Katılmak isteyenlerin tercih ettikleri seanstan en az bir saat önce etkinlik alanında kayıt yaptırmaları gerekiyor.

müzik, kortej ve yılbaşı alışverişi:

Yılbaşı Köyü boyunca eğlence programı zengin müzik ve gösterilerle destekleniyor. Cumartesi günleri bando gösterileri, yeni yıl korteji ve emoji korteji saat 17.00, 18.00 ve 19.00'da ziyaretçilerle buluşuyor; kortejlerin ardından saat 19.30, 20.30 ve 21.30'da canlı müzik performansları sahne alıyor. Pazar günleri 16.00-21.00 arasında her saat başı canlı müzik devam ederken, hafta içi günlerde Yılbaşı Köyü'nde DJ performansları gün boyunca etkinliğin enerjisini yüksek tutuyor. Ayrıca etkinlik alanında kurulan satış kioskları, yılbaşı hediyeleri için ziyaretçilere farklı alternatifler sunuyor ve alışveriş ile eğlenceyi aynı anda deneyimleme imkânı sağlıyor.

Forum İstanbul Yılbaşı Köyü, açık programı ve ücretsiz aktiviteleriyle kış sezonunda aileleri ve gençleri bir araya getirerek yılbaşı ruhunu alışveriş merkezi içinde yaşatmayı hedefliyor.

ÜCRETSİZ BUZ PİSTİ, ÇOCUK ATÖLYELERİ, CANLI MÜZİK, DJ PERFORMANSLARI, RENKLİ KORTEJLER VE YILBAŞI ALIŞVERİŞİNE ÖZEL SATIŞ KİOSKLARIYLA FORUM İSTANBUL, 5-31 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETÇİLERİNİ YILBAŞI KÖYÜNDE BULUŞTURUYOR. (ARŞİV)