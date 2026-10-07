Erkekler de risk altında: meme kanserinde erken tanı hayati

Erkeklerde meme kanserine dair bilinmesi gerekenler

Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Alihan Gürkan, erkeklerde de görülen meme kanseri konusunda uyarılarda bulundu. Dünya genelinde tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 1'inin erkeklerde ortaya çıktığını belirten Gürkan, son 25 yılda erkeklerde görülme sıklığının yüzde 26 arttığını aktardı. Türkiye'de ise ulusal kayıtların sınırlı olmasına rağmen yılda yaklaşık 200-250 yeni erkek meme kanseri vakası görüldüğü ifade ediliyor.

Görülme sıklığı ve risk faktörleri:

ABD'de Amerikan Kanser Derneği verilerine göre bu yıl 2.670 erkeğe invaziv meme kanseri tanısı konması ve 530 erkeğin bu hastalıktan yaşamını yitirmesinin beklendiği belirtiliyor. Gürkan, özellikle aile öyküsü ve genetik yatkınlığın önemine dikkat çekti. BRCA mutasyonu taşıyan erkeklerde riskin 100 kata kadar yükselebileceğini vurguladı; birinci derece akrabalarda meme veya yumurtalık kanseri öyküsü olanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Belirtiler ve tanıya giden yol:

Erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kitleler daha kolay hissedilebilse de birçok hasta "meme kanseri erkeklerde olmaz" yanılgısıyla şikâyetlerini göz ardı ediyor veya utanma nedeniyle doktora başvurmayı erteliyor. Prof. Dr. Gürkan, erkeklerde dikkat edilmesi gereken bulguları sert kitle, meme başı içe çekilmesi, akıntı ve cilt değişiklikleri olarak sıraladı. Tanı genellikle fizik muayene ile başlamakta; gerektiğinde ultrason ve/veya mamografi yapılmakta, kesin tanı için ince iğne veya kor biyopsi ile doku örneği alınmaktadır. Biyopsi sonucunda tümör tipi, hormon reseptör durumu ve HER2 durumu belirlenmekte; gerekirse lenf nodu değerlendirmesi, ileri görüntüleme ve genetik testler eklenmektedir.

Cerrahi yaklaşım ve tedavi seçenekleri:

Erkeklerdeki meme kanserinde cerrahi yaklaşım kadınlardakiyle özdeştir ancak meme dokusunun sınırlı olması ve tümörlerin çoğunlukla meme başına yakın yerleşmesi nedeniyle en sık uygulanan yöntem