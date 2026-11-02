Aliağa petkimspor maçında Efes son periyotta üstün geldi

Maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, evinde A.Efes'i ağırladı. Karşılaşma Aliağa Belediyesi ENKA salonunda oynandı ve konuk ekip 87-77 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakem triosunu Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu oluşturdu. Maç boyunca tempolu bir oyun oldu; ilk iki periyotta ev sahibi takım önde giderken üçüncü periyotla birlikte denge Efes lehine bozuldu.

Maçın kırılma anları:

İlk periyot 18-16 ile Aliağa Petkimspor üstünlüğünde geçildi ve devre 44-41 ev sahibi avantajıyla tamamlandı. Ancak üçüncü periyotta A.Efes oyunda dönüş başlattı ve periyot sonunda skor 53-63 olarak Efes lehine şekillendi. Son periyotta A.Efes farkı koruyup maçı galip tamamladı.

Oyuncu istatistikleri:

Aliağa Petkimspor cephesinde öne çıkan skor katkıları şu şekilde gerçekleşti: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Abmas 9, Tibet Görener 9, Yiğit Onan 6, Hanlan 12. Takım kadrosunda ayrıca Uthoff, Thomas Akyazılı ve Pasecniks de yer aldı. Başantrenör: Orhun Ene.

A.Efes tarafında skor dağılımı ise şu şekildeydi: Saric 11, Rusell 9, Malcolm 10, Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 9, Jones 2. Kadroda ayrıca Karutasu ve Burak Can Yıldızlı bulunuyordu. Başantrenör: Pablo Laso.

Maçın istatistikleri ve periyot skorları maçın akışını özetliyor: 1. Periyot 18-16 (Aliağa Petkimspor lehine), Devre 44-41 (Aliağa Petkimspor lehine), 3. Periyot 53-63 (Efes lehine). Bu ivme değişimi, sonuca doğrudan etki etti.

Aliağa Petkimspor ev sahibi avantajını zaman zaman hissettirse de üçüncü periyottaki savunma zaafları ve Efes'in dengeli hücumları sonucu belirledi. A.Efes, maç boyunca skoru kontrol eden taraf olarak haftayı zaferle kapattı.

BASKETBOL SÜPER LİGİ: ALİAĞA PETKİMSPOR: 77 - ANADOLU EFES : 87