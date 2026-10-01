Dolar 49,0273 +0,02%
Euro 55,5183 -0,05%
Bist 12.093,57 +1,23%
Altın Gram 6.603,28 +0,06%
EUR/USD 1,1301 -0,29%
Brent Petrol 100,59 +2,61%
--°

Erken tanı kadında sağlık sonuçlarını değiştiriyor

Dr. Kadir Şahin, düzenli mamografi, HPV‑DNA testi ve kan tahlillerinin erken tanı ve tedavi şansını artırdığını, kontrollerin ihmal edilmemesini söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı kadında sağlık sonuçlarını değiştiriyor

Erken tanı kadın sağlığında belirleyici rol oynuyor

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadir Şahin, kadınlarda düzenli sağlık kontrollerinin birçok hastalığı belirti vermeden yakalamaya imkân sağladığını vurguladı. Özellikle kanser taramalarında erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirten Şahin, kadınların kendi vücutlarını tanımasının ve olağandışı değişiklik gördüklerinde sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemine dikkat çekti.

Kanser taramaları ve önerilen aralıklar:

Şahin, meme ve rahim ağzı kanserlerinin erken evrede yakalanmasının mümkünü olduğunu söyledi. Türkiye’de ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi önerildiğini, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama yaşının doktor değerlendirmesine göre değişebileceğini aktardı.

Rahim ağzı kanserinde ise düzenli taramanın hem erken tespit hem de önleme açısından kritik olduğunu hatırlatan Şahin, 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV‑DNA testi uygulandığını belirtti. Smear testlerinin de kansere dönüşebilecek hücresel değişikliklerin saptanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Rutin kontrollerin kapsamı ve yaşam tarzı önerileri:

Rutin kontrollerin yalnızca kanser taramalarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Şahin, kan şekeri, kolesterol, tam kan sayımı ve tiroit fonksiyonları gibi testlerin yanı sıra gerek görüldüğünde kemik yoğunluğu ölçümü ve kalın bağırsak kanseri taramalarının da yapılabileceğini ifade etti. Bu testlerin kişiye özel risk ve yaşa göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Şahin, bazı hastalıkların uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini hatırlatarak, sağlık kuruluşuna yalnızca bir şikâyet ortaya çıktığında başvurmanın yeterli olmadığını söyledi: Şikâyetim yok demek yeterli değil. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın koruyucu sağlık yaklaşımının önemli parçaları olduğunu ekledi.

Sonuç olarak Şahin, kadınların yaş ve kişisel risklerine uygun taramalarını aksatmamalarını, erken tanı ve şikâyet olmadan yapılan kontrollerin olası hastalıkların erken evrede tespit edilerek tedavi başarısını artırmada önemli rol oynadığını ifade etti ve ekledi: Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.

OPR. DR. KADİR ŞAHİN

OPR. DR. KADİR ŞAHİN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğiti...
images

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler
images

Ankara'da ulaşımı hızlandıracak yeni hat: YHT gar ile Esenboğa arası 36 km ray
images

Engelli yolcuya müdahale eden şoförün aracı bağlandı, Kocaeli'de denetimlerde mi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli’de sigara kaynaklı yangında bir kişi dumandan yaşamını yitirdi

Aydın sanayisine İtalya'dan şövalye nişanı

Birinci basamakta kadın sağlığı güçlendiriliyor: aile hekimlerine kapsamlı eğitim

Sürdürülebilir koyun projesinde sahada kapsamlı denetimler

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı