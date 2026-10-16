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Erken tanıyla hayat kurtaran yöntem: EUS ve ERCP'nin pankreas tedavisindeki yeri

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, EUS ve ERCP ile pankreas ve safra yolu hastalıklarında erken tanı ve hızlı cerrahinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:22

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanıyla hayat kurtaran yöntem: EUS ve ERCP'nin pankreas tedavisindeki yeri

Erken tanıyla hayat kurtaran yöntem: EUS ve ERCP'nin pankreas tedavisindeki yeri

Pankreas kanseri ve periampuller bölge tümörleri gibi ciddi hastalıklarda tanı ve tedavi sürecinde zaman kaybı, hastaların sağkalımını doğrudan etkiliyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, HG Hospital çatısı altında uygulanan endoskopik yöntemlerin bu süreçte belirleyici rol oynadığını belirtiyor. Erken teşhis ve doğru evreleme, uygulanacak tedavinin başarısını artırıyor.

EUS ve ERCP'nin tanıdaki rolü:

Endoskopik ultrasonografi (EUS) ve Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP), pankreas ve safra yollarındaki küçük lezyonların tespitinde, kesin tanı koymada ve evrelemede büyük avantaj sağlıyor. Doç. Dr. Muhammedoğlu, MR gibi görüntüleme yöntemlerinde gözden kaçabilecek küçük odakların EUS ile daha güvenilir şekilde saptanabildiğini; dolayısıyla pankreas cerrahisinde EUS'un erken tanı ve doğru evreleme açısından kritik olduğunu vurguluyor.

HG Hospital kliniğinde bu işlemler rutin olarak gerekli hastalara uygulanıyor. Muayene ve görüntüleme sonuçlarına göre gerektiğinde aynı merkezde biyopsi alınabiliyor, tanı başka kurumlara aktarılarak gecikmeye yol açılmıyor. Bu yaklaşım, hastaya hem tanı hem tedavi açısından konfor ve hız kazandırıyor.

Hızlı yönlendirme ve cerrahi karar süreçleri:

Merkezde endoskopik ve laparoskopik ameliyatların dünya standartlarında A grubu cerrahi olarak yüksek sayıda gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Doç. Dr. Muhammedoğlu, hasta geldikten sonra gereksiz uzun tedavi planları yapmadan, birkaç gün içinde EUS ve ERCP işlemlerinin tamamlandığını aktarıyor. Kanser şüphesi varsa biyopsi; biyopsiye uygun değilse multidisipliner konsey kararıyla cerrahi tedavi değerlendirilip, mümkün olan en kısa sürede—çoğu durumda bir hafta içinde—nihai sonuca ulaşıldığını belirtiyor.

Erken tanı ve hızlı müdahale kombinasyonunun, pankreas ve periampuller bölge hastalıklarının sonuçlarını belirgin şekilde iyileştirdiği ifade ediliyor. Doç. Dr. Muhammedoğlu, zaman kaybının hasta sonuçlarını olumsuz etkilediğini ve bu nedenle tanı-tedavi zincirinin hızla işletilmesinin hayati önem taşıdığını söylüyor.

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. BAHTİYAR MUHAMMEDOĞLU, PANKREAS KANSERİ VE SAFRA YOLU...

GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ UZMANI DOÇ. DR. BAHTİYAR MUHAMMEDOĞLU, PANKREAS KANSERİ VE SAFRA YOLU HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) VE ERCP YÖNTEMLERİNİN TANI SÜRECİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADIĞINI SÖYLEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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