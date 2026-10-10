Erken tanıyla meme kanserinde iyileşme mümkün: birlikte hareket çağrısı

Liv Hospital Ulus, erken tanı ve farkındalık için buluştu

Liv Hospital Ulus, meme kanserinde farkındalığı artırmak ve erken tanının önemini öne çıkarmak için "Meme Kanserinde Birlikte Yol Almak" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Ebru Akel’in üstlendiği toplantıda radyoloji, genel cerrahi ve medikal onkoloji alanlarından uzman hekimler meme sağlığı, tarama yöntemleri ve tedavi yaklaşımlarını paylaştı.

Uzmanlar, meme kanserinin prognostik seyri ve tedavi seçeneklerinin büyük ölçüde tanı konulan döneme bağlı olduğunu; bu nedenle toplumda düzenli kontrol kültürünün yaygınlaşmasının hayati olduğunu vurguladı.

Tarama ve görüntülemenin önemi:

Liv Hospital Ulus Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşin Purbager, erken tanının ancak uygun ve düzenli görüntüleme ile mümkün olduğunu belirtti. Prof. Dr. Purbager, mamografi başta olmak üzere meme ultrasonu ve gerekirse manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin, yaş, meme yapısı ve bireysel risk faktörleri göz önüne alınarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. Erken tanının, tümör henüz klinik belirti göstermeden yakalanmasını sağladığını ve böylece tedavi şansının arttığını söyledi.

Prof. Dr. Purbager, "Ne kadar küçük aşamada yakaladık, tedavi şansı, tedavinin şekli tamamen bizim tanı koyduğumuz zamana göre, evresine göre değişmiş oluyor" diyerek düzenli kontrollerin altını çizdi.

Hastaya özel cerrahi ve onkolojik yaklaşım:

Liv Hospital Ulus Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Levhi Akın, meme kanseri cerrahisinde kişiye özel planlamanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Akın, onkolojik güvenliği sağlarken estetik ve fonksiyonel sonuçları korumanın hedeflendiğini belirtti ve erken tanı ile yüzde 100 tedavi şansının sağlanabildiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Akın, ülke ortalamasına ilişkin olarak da Türkiye’de genel olarak her 10 kadından biri oranında meme kanseri görüldüğünü, kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu ifade etti. Ayrıca, meme kanserinin kişiye ve tümörün alt grubuna göre farklı seyirler gösterebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Tedavi sürecinde ekip çalışmasının rolü:

Liv Hospital Ulus Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Günaldı, meme kanseri tedavisinin birden fazla disiplinin ortak değerlendirmesini gerektirdiğini söyledi. Prof. Dr. Günaldı, tümör biyolojisi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlerin birlikte ele alınarak kişiye özel tedavi planı oluşturulduğunu aktardı.

Prof. Dr. Günaldı, erken teşhisin yaşam süresi ve yaşam kalitesi açısından belirleyici olduğunu vurgulayarak, meme kanserinin korkutucu değil, tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, tanı sürecinde hastalar ve hasta yakınları için psikolojik desteğin önemine değinerek psikolog veya psikiyatri desteği önerdiklerini belirtti.

Toplumsal farkındalık ve bireysel sorumluluk:

Etkinlikte öne çıkan ortak mesaj, erken tanının yalnızca bireysel sağlık için değil, toplum sağlığı açısından da kritik olduğuydu. Ebru Akel, farkındalığın sadece Ekim ayıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, Biz size hatırlattık, siz kime hatırlattınız diye çağrı yaptı ve tek bir hatırlatmanın bir kadının kontrolünü ertelemesini engelleyebileceğini ifade etti.

Uzmanlar, meme kanseri farkındalığının çevreyle paylaşılmasının ve kişilerin düzenli muayene ile görüntüleme tetkiklerini ihmal etmemesinin altını çizdi. Liv Hospital Ulus, toplumda erken tanı bilincinin yaygınlaştırılması için hem bireyleri hem de yakın çevrelerini harekete geçmeye davet etti ve etkinliğin ana mesajını, Doğru hamle hayat kurtarır sözleriyle özetledi.

LİV HOSPİTAL ULUS, MEME KANSERİNDE FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI VE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "MEME KANSERİNDE BİRLİKTE YOL ALMAK" ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. EBRU AKEL'İN MODERATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA, MEME KANSERİNİN TANI VE TEDAVİ SÜRECİ; RADYOLOJİ, GENEL CERRAHİ VE MEDİKAL ONKOLOJİ ALANLARINDAN UZMAN HEKİMLERİN KATILIMIYLA ELE ALINDI.